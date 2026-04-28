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La reacción de Luis Díaz cuando al principio le anularon su golazo ante PSG en Champions

El guajiro llegó a siete goles en esta edición de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich: todos los ha marcado con el pie derecho.

Luis Díaz en la Champions League con el Bayern Múnich
Luis Díaz en la Champions League con el Bayern Múnich
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Durante algunos segundos hubo incertidumbre en el Parque de los Príncipes por la decisión que tomó la juez de línea ante el golazo de Luis Díaz en la semifinal ida de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich.

Una vez el balón tocó el fondo de la red y el guajiro empezaba a festejar, la jueza levantó su banderín para indicar un posible fuera de lugar. Esto generó una reacción en el número 14: mover su dedo índice derecho de un lado a otro, indicando "no", que se había equivocado la árbitra y sí era legal su anotación.

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Para fortuna del Bayern y los hinchas de Lucho Díaz existe el VAR. Después de la intervención de los árbitros que estaban en cabina, que trazaron las respectivas líneas al momento del pase de Harry Kane, el central avaló el gol y señaló el punto medio de la cancha. Sí era legal el cuarto gol del equipo alemán.

Finalmente, en el minuto 69, Lucho sí pudo celebrar con sus compañeros con abrazos, choque de manos y un puño firme a lo alto para dejar la serie abierta para el partido de vuelta, pues solo hay una anotación de diferencia para conocer al finalista de esta edición de la Liga de Campeones 2025-2026.

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