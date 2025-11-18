Lerma sentenció goleada de Colombia vs. Australia con golazo al final del partido

Noche mágica para la Selección Colombia en su cuarto y último amistoso del 2025 de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Hasta el segundo tiempo Australia aguantó el ataque colombiano, pero perdió el control cuando James Rodríguez abrió la cuenta desde el punto penal y desde ahí todo fue más fácil para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Por eso, para que el broche de oro fuera perfecto, Lerma se puso la "10" para sentenciar una gran actuación de la selección cafetera y al minuto 90+3 recibió una pelota desde un tiro de esquina que, con su calidad, no dudó para enviarla al fondo de la red y sentenciar la goleada de la Tricolor frente a Australia. Si bien, el cabezazo no entró directo, la suspicacia de Lerma permitió actuar rápido al rebote para hacer su gol de la noche.

Fue la calidad de Lerma, combinada con la superioridad colombiana, la que permitió este tanto que selló otro gran partido para los dirigidos por Lorenzo, que, ahora, tendrán tres meses sin actividad FIFA y a la espera de conocer sus rivales en el Mundial a inicio de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo en Estados Unidos.

Sin duda, Lerma se ha convertido en uno de sus futbolistas clave de la Selección Colombia desde su debut en 2017. Desde entonces, ha disputado 62 partidos con la Tricolor estando en el Mundial de Rusia 2018 con José Pékerman y, ahora, cerca del de 2026 con Lorenzo.



Este fue su quinto tanto con la camiseta colombiana y el segundo hecho en una amistoso. El primero lo hizo el 13 de octubre de 2020 en el empate en Colombia y Chile por las Eliminatorias a Qatar 2022, mientras que los otros fueron:



24 de junio de 2024 | Colombia 2-1 Paraguay (Copa América).

10 de julio de 2024 | Colombia 1-0 Uruguay (Copa América).

11 de octubre de 2025 | Colombia 4-0 México (Amistoso).