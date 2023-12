Linda Caicedo está entre las cinco mejores futbolistas del 2023: IFFHS

Linda Caicedo sigue recibiendo reconocimientos luego de un año inolvidable en el 2023, tanto con el Real Madrid, pero en especial con las diferentes categorías de la Selección Colombia, pues brilló en cada uno de los Mundiales de la Fifa que disputó.

Este miércoles, 26 de diciembre, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, (IFFHS, por sus siglas en inglés), reveló el top de las mejores futbolistas durante este año y, por supuesto, la colombiana está entre las cinco mejores.

Este es el cuarto año en el que la IFFHS entrega esta distinción en el fútbol femenino. Vale recordar que en el 2020 fue elegida la danesa Pernille Hardes, en el 2021 y 2022 fue la española Alexia Putellas y, en este 2023, la campeona del mundo Aitana Bonmati se quedó con este reconocimiento.

En 2023, Bonmati ganó todas las competiciones con el FC Barcelona (La Liga, Supercopa, Liga de Campeones de la Uefa) y España (Copa Mundial de la Fifa), ganando los Trofeos al Mejor Jugador de la Liga de Campeones de la Uefa, en la Copa Mundial de la Fifa y el Balón de Oro añade la publicación.

La única latinoamericana que aparece en el top 10 de esta lista es la colombiana Linda Caicedo, quien milita en el Real Madrid y a sus 18 años es foco de atención por la joya en bruto que es por su talento en la cancha, pues podría ser una de las máximas referentes en este deporte femenino.

La talentosa jugadora alcanzó en el escalafón la sumatoria de 35 puntos, dejando atrás a referentes como Alexandra Popp, Wendie Renard, Hinata Miyazawa, Lauren James y Lindsey Horan.

Este nuevo reconocimiento se suma al Golden Girl que ganó como mejor jugadora sub 21 del mundo, nominada al premio The Best de la Fifa, y al premio Puskás por el golazo que anotó en el Mundial de Mayores con la Selección Colombia en la fase de grupos contra Alemania. De hecho, con sus goles, la tricolor alcanzó su mejor participación en esta competencia al llegar a la fase de cuartos de final.

Ranking de jugadoras del 2023 IFFHS

Con el Real Madrid, llegó a ser semifinalista de la Copa del Rey y logró la segunda posición en La Liga F con el conjunto merengue.

