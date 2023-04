¡Los regañó en el camerino! Alberto Gamero reveló charla que tuvo en el entretiempo con Millonarios

Con "pie derecho" comenzó Millonarios la Copa Sudamericana 2023 después de una imponente victoria en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante Defensa y Justicia (3-0) con un marco azul y blanco en Bogotá.

Pese al buen resultado del equipo albiazul en este certamen Conmebol, el primer tiempo del equipo embajador no fue el mejor y, por momento, se veía más cerca el primero de los argentinos, por lo que Gamero intervino en el camerino para darle vuelta a la situación.

"Entré molesto al camerino porque yo no veía la chispa que le conozco a este equipo. Defensa y Justicia no nos estaba pasando pero sí nos tenía el balón. Se lo quitábamos pero hacíamos un fútbol lento", reveló Alberto Gamero en rueda de prensa.

Asimismo, el técnico embajador aseguró que su equipo siempre juega al 100 %, por eso le exige a sus jugadores que den todo de sí mismos desde el primer minuto y no se guarden nada, por lo que fue necesario en el camerino hacer "un llamado de atención" para seguir el plan de juego que estaba previsto en el esquema táctico.

"Yo nunca me guardo en el primer tiempo, este equipo siempre juega desde el primer minuto. Todos los cambios que hicimos fue para seguir atacando, no para defendernos (...) Los jugadores cuando están bien para jugar son importantes para el equipo. Si no han jugado es por lesión o fatiga muscular, pero aquí siempre se mira que el jugador esté bien", puntualizó el técnico de Millonarios.

Gamero felicitó al equipo defensivo de Millonarios, pues hicieron un trabajo correcto y cortaron el plan de ataque de Defensa y Justicia para poder terminar con el arco a cero y darles los primeros tres puntos al equipos.

Ahora, Millonarios deberá centrarse en la Liga BetPlay hasta que enfrente el jueves, 20 de abril, a Peñarol en condición de visitante en la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

