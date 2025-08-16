Luis Díaz, por su primer título en Alemania: dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Bayern Múnich

Este fin de semana empieza oficialmente el reto de Luis Díaz con el Bayern de Múnich para empezar a cosechar títulos con el equipo más importante del fútbol de Alemania.

En 90 minutos se definirá si el colombiano podrá levantar su primer título con el conjunto bávaro en lo que será el partido de la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart.



Cuándo y dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Bayern

Programase este sábado, 16 de agosto, desde la 1:30 de la tarde, hora colombiana, para ver en acción al guajiro Luis Díaz en el primer partido oficial con el Bayern luego de salir del Liverpool, donde conquistó cinco trofeos.

La final de la Supercopa de Alemania lo podrá ver en la aplicación Disney+, así como en el canal ESPN en las diferentes parabólicas que hay en Colombia.

Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: AFP

Así llega el Bayern de Lucho Díaz a la final

La Supercopa Franz Beckenbauer, que estrena nombre esta temporada, será el primer gran examen para el Bayern de Múnich de Luis Díaz. El conjunto bávaro, vigente campeón de la Bundesliga, se enfrentará como visitante al VfB Stuttgart, ganador de la última Copa de Alemania, en un duelo que pondrá en juego el primer título oficial de la campaña. Para el colombiano, que apunta a titular, será también una oportunidad de brillar en un partido de alto voltaje.

La pretemporada del Bayern ha sido breve pero positiva, condicionada por el regreso tardío tras disputar el Mundial de Clubes. Entre los resultados más destacados figura el contundente 4-0 ante el Tottenham, que dejó buenas sensaciones colectivas y en el que Luis Díaz fue protagonista, aunque todavía sin anotar. Ahora, el choque frente al Stuttgart marcará el inicio de lo que verdaderamente cuenta: la lucha por trofeos.

El equipo de Vincent Kompany llega con algunas bajas sensibles. En defensa, Alphonso Davies sigue sin estar listo tras una grave lesión de rodilla, y todo apunta a que Josip Stasinic será su reemplazo. En la zona de creación, la ausencia prolongada de Jamal Musiala obliga a reconfigurar el esquema ofensivo. Con Thomas Müller fuera del club y el fichaje de Nick Woltemade aún sin concretarse, Kompany deberá improvisar en la posición de mediapunta.

Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: X Bayern Múnich.

Bajo el habitual 4-2-3-1, Harry Kane comandará el ataque, respaldado por un tridente ofensivo conformado por Michael Olise, Serge Gnabry y Luis Díaz. Aunque los tres son extremos naturales, uno tendrá que adaptarse a jugar por el centro o se alternarán para cumplir esa función. En el mediocampo, se anticipa un interesante duelo táctico entre Joshua Kimmich y Angelo Stiller, organizadores y cerebros de Bayern y Stuttgart, respectivamente.

Para Kompany, que inicia su segundo año al frente del Bayern, el reto es doble: mantener el dominio doméstico y evitar el destino de varios de sus predecesores, que no superaron la segunda temporada. En el banquillo rival estará Sebastian Hoeness, con pasado en las divisiones inferiores bávaras y cuyo apellido resuena en la historia del club. El escenario está listo para una final que no solo definirá un título, sino que pondrá a prueba la nueva era del Bayern con Luis Díaz como pieza clave.