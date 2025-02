Marcelo se retira del fútbol: emotivo video con su anuncio

El brasileño Marcelo, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos, anunció este jueves su retiro del fútbol tras casi veinte años de una carrera muy laureada.

"Mi historia como jugador termina aquí, pero todavía me queda mucho que dar al fútbol. Gracias por tanto", dijo el ahora exfutbolista de la 'Seleção', de 36 años, en un video publicado en redes sociales.

El zurdo pone fin a su trayectoria tres meses después de haber rescindido anticipadamente su contrato con el Fluminense de Rio de Janeiro, el club en el que debutó en 2005 y al que regresó en marzo de 2023.

Se anunció su partida a comienzos de noviembre luego de un desencuentro público con el técnico del tricolor carioca, el exseleccionador brasileño Mano Menezes. Para la época, el ahora exdefensor había perdido protagonismo.

Desde entonces no estaba claro si continuaría jugando y alimentando su impresionante palmarés, que incluye 25 títulos con el Real Madrid, entre ellos cinco Ligas de Campeones (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), y la única Copa Libertadores de la historia del 'Flu' (2023).

El cuadro merengue lo fichó cuando apenas tenía 18 años. En la capital española tuvo sus mejores momentos, impulsados por su excelsa técnica y aportes ofensivos que lo convirtieron en uno de los capitanes y de los jugadores más laureados del equipo blanco.

Fue incluido en seis ocasiones en el once ideal de la FIFA.

"Es una de nuestras más grandes leyendas y el Real Madrid es y será siempre su casa", dijo el presidente merengue, Florentino Pérez, según un comunicado del cuadro divulgado este jueves en el que expresa "su agradecimiento y su cariño" por Marcelo.

El jugador abandonó al Madrid en 2022 con rumbo al Olympiacos griego, único club con el que no conquistó trofeos, y luego retornó por lo alto al Fluminense para formar parte de un once recordado no solo por conquistar la Libertadores y la Recopa Sudamericana de 2024, sino por jugar un fútbol muy atractivo bajo las órdenes del técnico brasileño Fernando Diniz.

El 'Flu' inclusive bautizó el estadio de sus divisiones menores con su nombre, Marcelo Vieira.

El lateral izquierdo también tuvo éxitos con la 'Canarinha', con cuya selección principal anotó seis goles y disputó 58 partidos, incluidos juegos de la clasificatoria sudamericana, de Copas América y de los mundiales de 2014 y 2018.

Aunque se colgó dos medallas olímpicas (plata en Londres-2012 y bronce en Pekín-2008) y ganó la Copa Confederaciones de 2013, se le recuerda también por haber estado en el campo en la humillante derrota 7-1 frente a Alemania en la semifinal de la Copa del Mundo de Brasil-2014.

Vistió por última vez la casaca de los pentacampeones del mundo en Rusia-2018, donde la 'Canarinha' cayó 2-1 contra Bélgica en cuartos de final.