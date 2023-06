Néstor Lorenzo, DT de Colombia: “Irak es un buen equipo, será un partido difícil"

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó sobre el encuentro amistoso contra Irak de este viernes en Mestalla que su rival “es un buen equipo, salió campeón del Golfo, es un equipo fuerte, con buen físico y va a ser un partido difícil”.

“Los amistosos están en una zona del año complicada por la terminación campeonatos y dosificaremos algunas cargas. En la medida que podamos hacer cambios y dosificar para aminorar esos riesgos lo haremos, pero vamos a tratar de plantear los dos amistosos (Irak y Alemania) con nuestro estilo y desde lo que estamos buscando los futbolistas”, explicó.

El técnico argentino de los cafeteros comentó sobre sus jugadores: “Sé quien puede ser el capitán, pero ellos no saben quien juega o no, así que no lo puedo decir. Muchos vienen de sus vacaciones, son pocos días de entrenamiento y vamos a tratar de dosificar las cargas”.

Además, señaló que el estilo de juego que busca es “ser protagonista, jugar en campo rival y tener posesión, pero también profundidad y llegada”.

Sobre la estancia de la selección colombiana en Valencia, destacó: “Es una ciudad hermosa, antes del Mundial del 1990 vine con la selección argentina y también vine a ver fútbol”.

“Cuando uno viene a jugar un partido así no hay mucho tiempo para visitar, pero lo que veo es que se ha modernizado bastante, me encanta la logística, no hay tanto tráfico como el que estamos acostumbrados, estamos cerca de todo y facilita la operatividad de la selección”, añadió.

