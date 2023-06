"No creo que vaya a haber problemas": Alberto Gamero sobre su renovación con Millonarios

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se pronunció sobre su renovación con el club y expresó su confianza en que no habrá contratiempos en el proceso. Así lo señaló en Mañanas Blu, después de ganar la estrella 16 con el equipo embajador. También habló sobre las posibles salidas de jugadores y la importancia de respetar los procesos en el fútbol colombiano.

Según Gamero, no hay razones para preocuparse por su continuidad en Millonarios. Afirmó que ha tenido conversaciones con la junta directiva y que tanto él como el club están contentos con su desempeño. Aunque su contrato finaliza este año, el técnico campeón se mostró optimista y confiado en que llegarán a un acuerdo para extender su vínculo.

“Ya hemos tenido varios diálogos. Yo estoy feliz aquí, creo, y me imagino por lo que he escuchado, ellos están felices conmigo. Entonces, yo no creo que vaya a haber problemas, pero sí, mi contrato termina este año”, manifestó.

El técnico también resaltó la importancia de mantener la estabilidad en el equipo y destacó que algunos jugadores, como Cortés y Llinas, han despertado el interés de clubes internacionales. Gamero reconoció que es el anhelo de los futbolistas dar el salto al fútbol internacional y aseguró que él mismo los apoya en ese proceso. Aunque les gustaría retener a estos jugadores, entienden que es difícil resistirse a las propuestas provenientes de clubes como Lens de Francia y River Plate.

En relación con los cambios de Atlético Nacional sobre el final del partido, Gamero admitió desconocer los detalles y consideró que no es apropiado comentar al respecto. Sin embargo, dejó en claro que en Millonarios también se han enfrentado a momentos difíciles y enfatizó la importancia de la perseverancia y el respeto por los procesos. Para él, el éxito actual es un ejemplo para otros clubes en el fútbol colombiano.

“El mensaje es la perseverancia, que entiendan que esto no es de la noche a la mañana, que entiendan que este es un proceso. Yo creo que esto de Millonarios es darle una perspectiva a muchos directivos en el fútbol colombiano, que respetemos procesos, que los procesos son buenos, que los procesos se cosechan”, agregó.

Gamero lleva 17 años en el mundo del fútbol. Inició su carrera como asistente técnico en Boyacá Chicó en 2006 y desde entonces ha acumulado una vasta experiencia en el ámbito deportivo. Su trayectoria y dedicación le han permitido llegar a donde está hoy: sacando campeón a Millonarios contra Nacional, quizás su máximo rival.