Nuevo gol de Cristiano Ronaldo agranda su leyenda para acercarse a los 1000; aquí el video

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

¡CRISTIANO RONALDO Y UN GOL QUE LO LLEVA AL MUNDIAL! ¡DOBLETE DE CR7 PARA EL 2-1 DE PORTUGAL!



Cristiano deja atrás a Carlos "Pescadito" Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación.



Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

CR7 se acerca a los 1000 goles

Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 948 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.