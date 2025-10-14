En vivo
Nuevo gol de Cristiano Ronaldo agranda su leyenda para acercarse a los 1000; aquí el video

Cristiano deja atrás a Carlos 'Pescadito' Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las Eliminatorias Mundialistas y a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldoagranda su leyenda para acercarse a los 1000 goles
Cristiano Ronaldo
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 40 tantos para superar al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz.

El atacante luso remontó en la primera parte el tanto del conjunto magiar con dos tantos en los minutos 22 y 48. El primero, tras un centro de Semedo al segundo palo que remató a placer; y el segundo, de volea después de una asistencia de Nuno Mendes desde la banda izquierda.

Cristiano deja atrás a Carlos "Pescadito" Ruiz, que marcó 39 goles con Guatemala en las eliminatorias mundialistas y a Lionel Messi, que de momento acumula 36 dianas en las fases de clasificación.

Goles de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
Foto: X@SC_ESPN

CR7 se acerca a los 1000 goles

Además, con sus dos últimos goles, el delantero portugués suma 948 en toda su carrera y se aproxima partido a partido a los 1.000 tantos.

