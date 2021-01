Por primera vez sentí los 32 años: Cuadrado y su experiencia tras ganar la Copa de Italia

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Juventus y la Selección Colombia, en conversación con la revista La Liga se refirió sobre los próximos retos que tendrá con la ‘Tricolor ’ en la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Paraguay.

“Esos dos partidos que vienen son un gran reto, sabemos que son muy difíciles, pero con toda la confianza en Dios y en el profe (Reinaldo Rueda ) que quiere venir a hacer las cosas bien”.

“Todos juntos podemos volver a un Mundial, que es el gran objetivo. Todavía estamos a tiempo de hacerlo”, agregó.

Por otro lado, Cuadrado habló sobre su destacada actuación en el conjunto de Turín, especialmente tras ser figura en la final de la Supercopa de Italia ante el Napoli, luego superar el COVID-19.

“Después de tanto tiempo sin jugar cuando terminé el primer tiempo yo sentía que me iba a desmayar (…) Me fui al baño y empecé a orar: Señor dame fuerzas porque no puedo, siento que me voy a desmayar”, contó.

De hecho, relató que al día siguiente de haberse coronado como campeón “sentía todos los dolores del mundo, primera vez que siento los 32 años”, comentó entre risas.

Publicidad

Finalmente, recalcó que la madurez ha sido clave durante su experiencia como futbolista para tener el actual nivel.

“Lo que estoy viviendo en este momento de mi carrera es el fruto de todos los momentos difíciles que he podido atravesar”, puntualizó.