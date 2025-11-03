PSG vs. Bayern de Luis Díaz: así se jugará la fecha 4 de la Champions League

El campeón europeo París Saint-Germain recibe el martes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones a un Bayern de Múnich imparable, con Luis Díaz como figura, que no deja de asombrar y de batir récords. El pitazo inicial será a las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

Ambos son los vigentes campeones de sus países, Francia y Alemania, y los dos lideran actualmente esas ligas. En la clasificación del grupo único de la Champions están igualados en la cima de la tabla de 36 equipos con un pleno de 9 puntos y una diferencia de +10 goles.

El liderato es para el PSG, pero únicamente porque ha marcado un gol más que el Bayern en esas tres primeras jornadas, un total de 13 por 12 de su rival.

Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: AFP

Histórico récord del Bayern

Quince partidos ganados de quince disputados, ese es el balance impresionante del gigante bávaro en este arranque de temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones.



Hasta ahora, el AC Milan de Fabio Capello de la 1992-1993, con 13, tenía el récord de mejor arranque de curso entre los equipos de las cinco principales ligas de Europa (Inglaterra, España, Francia e Italia, además de Alemania), pero el Bayern le ha dejado atrás y amenaza con seguir elevando el listón ayudado por Harry Kane, Luis Díaz y el resto de sus figuras.

En esos quince partidos, el Bayern únicamente ha estado por detrás en marcador durante cinco minutos, la pasada semana en un partido de la Copa de Alemania ante el Colonia, donde los muniqueses terminaron goleando 1-4.

"Espero que sea un partido de una intensidad máxima. Somos de lo mejor que hay ahora en Europa", dijo el domingo el entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

Partidos de la fecha 4 de la Champions