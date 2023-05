¿Qué es el fracaso? La contundente respuesta de Carlo Ancelotti sobre el éxito deportivo

En la antesala del duelo entre Manchester City y Real Madrid en la semifinales de la UEFA Champions League, el foco de miradas está sobre el cuadro merengue, que, hace pocos días, cayó de forma contundente ante el Girona (4-2) y dejó muchas dudas.

Sin embargo, para Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid, la vida como el deporte es la misma retórica; es decir, que, según él, intentar y buscar la victoria está sujeto siempre a perder, pero caer no es fracaso, sino aprendizaje.

"Lo que dijo Antetokounmpo ha sido espectacular. No tengo nada que añadir. Lo pienso al 100%. En el deporte, ni en la vida, no se puede hablar de fracaso. Cuando estás con tu conciencia tranquila de hacerlo mejor nunca será un fracaso. Intentar hacer las cosas significa que puede salir bien o no. Yo tengo un vajilla muy grande, pero si tengo que meter los títulos que he perdido no sería una vajilla, sería una casa. Fueron unas palabras espectaculares", manifestó Ancelotti.

Asimismo, en su intervención, el italiano aseguró que todos los equipos y personas se preparan para ganar, pero no siempre se puede esperar que todo salga como uno espera. "Nadie lo intenta cuando fracasa", añadió.

Real Madrid tiene muchos más retos, dice Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se quejó de "un horario que no tiene sentido" en referencia al encuentro del martes contra la Real Sociedad a las 22:00 horas CET (-2 GMT) en un partido para el que anunció que "no" hará rotaciones salvo las obligadas "por las bajas".

"Mañana es un partido exigente porque jugamos contra un buen equipo y tenemos algunas bajas por algunas lesiones, sanciones... va a ser un partido difícil. Además, es un horario que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo de hacer un buen partido", dijo en rueda de prensa.

Un Ancelotti que se refirió a los dos jugadores que se ausentaron del entrenamiento previo, el brasileño Éder Militao y el uruguayo Fede Valverde.

"Militao está bien. Ha tenido un tema personal, pero volvió con el entrenamiento empezado. Está bien y mañana va a jugar. Valverde ha hecho un trabajo individual en la piscina, pero puede estar disponible para mañana. Alaba no porque ha empezado hoy con el grupo y Luka Modric podría estar listo para el sábado", declaró.

