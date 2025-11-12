"Quedó en la historia": René Higuita sobre su juego con los pies, tras ingresar al Salón de la Fama

El excéntrico y recordado arquero colombiano René Higuita celebró su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol en México, un reconocimiento que consagra su legado como uno de los jugadores más influyentes en la historia del balompié latinoamericano. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el antioqueño reflexionó sobre su carrera, sus errores y las enseñanzas que le dejó el fútbol.

“Ya se escribió en la FIFA que el arquero juegue con los pies y eso quedó para la historia en el fútbol”, afirmó Higuita, orgulloso de haber transformado el papel del guardameta con su estilo arriesgado y creativo, que rompió los moldes de su época.

El exarquero de la Selección Colombia recordó que su camino hacia el reconocimiento no fue fácil. “Para uno llegar acá hubo una cantidad de tropezones, y seguimos. El mensaje es que tenemos la vida y tenemos que aprender a diario”, expresó, en alusión a los altibajos que marcaron su trayectoria profesional y personal.

Con la madurez que dan los años, Higuita evocó también las palabras del técnico Francisco Maturana, quien lo acompañó en algunos de sus momentos más importantes. “Pacho alguna vez decía que perder es ganar, y cuando uno entiende que son más las derrotas, hay que seguir insistiendo para saber que algún día se va a dar”, dijo.



El antioqueño no evitó hablar del error que lo marcó en el Mundial de Italia 1990, cuando perdió un balón ante Roger Milla. “Futbolísticamente y a nivel de la vida cometemos embarradas a cada rato, una de ellas claro la pérdida del balón con Roger Milla”, reconoció. Sin embargo, aseguró que de los tropiezos también se aprende: “Cuando uno empieza a ver hacia atrás, se pregunta cuántas embarradas no se cometieron, pero hay que seguir insistiendo”.

Higuita, recordado también por su jugada del “escorpión”, reveló que tras aquella acrobacia en Wembley vivió un momento tenso en el camerino. “Sé que me sentí en un momento mal, porque ellos —el Pibe y el ‘Bolillo’ Gómez— reconocían que yo jugaba por el equipo”, contó.

El exportero aprovechó para mencionar a una de sus mayores inspiraciones: “Una de mis inspiraciones para estar en el arco fue (el Pato) Fillol. El pelo largo que llevo, de hecho, es por él”, confesó.

Finalmente, Higuita envió un mensaje de apoyo al portero Kevin Mier, quien se recupera de una lesión. “Hablé con Mier y andaba tranquilo. No lo quise molestar, tuve esa misma lesión hace unos 30 años y en los primeros días uno quiere estar tranquilo”, concluyó 'El Loco' Higuita.