En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El “René Higuita” de la plaza de mercado de Bucaramanga que se hizo viral en redes

El “René Higuita” de la plaza de mercado de Bucaramanga que se hizo viral en redes

Aunque su fama no es nueva -pues desde la década de los 90 la gente comenzó a notar su parecido-, un reciente video en redes sociales lo volvió viral y multiplicó las visitas a su negocio.

foto doble rené higuita.jpg
Doble de René Higuita en Bucaramanga
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

En la plaza de mercado central de Bucaramanga no solo se consiguen verduras frescas, también se encuentra a uno de los personajes más populares de los últimos días: Jairo Durán, un vendedor que se ha hecho famoso por su increíble parecido con el legendario arquero René Higuita, ídolo de la Selección Colombia en el Mundial de Italia 90.

Durán, a quien muchos ya llaman simplemente “el René Higuita de la plaza”, asegura que desde hace años convive con el apodo que le pusieron clientes y vecinos. “Ya preguntan en la entrada: que el puesto de René, y vienen hasta aquí”, cuenta entre risas.

Aunque su fama no es nueva -pues desde la década de los 90 la gente comenzó a notar su parecido-, un reciente video en redes sociales lo volvió viral y multiplicó las visitas a su negocio.

“Muchísima gente llega aquí a pedirle autógrafos, a tomarse fotos, incluso a hacerlo a escondidas”, relata María Rosalba Mantilla, una de las clientas del mercado.

Durán recuerda que todo empezó cuando decidió dejarse el mismo estilo de cabello que Higuita, motivado por la admiración que sentía hacia el portero.

“Yo siempre fui aficionado al fútbol, ese equipo del 90 marcó a muchos. Nunca pensé que llegara a parecerme a René, la gente fue la que empezó a decirlo”, afirma.

Publicidad

Más allá de la anécdota, su parecido con el exfutbolista le ha traído beneficios inesperados: las ventas han mejorado gracias a los curiosos que llegan a conocerlo y, de paso, a comprar en su puesto.

“Siempre trae gente, llegan diciendo que querían conocerme, y al final me compran”, señala.

Eso sí, el propio Durán reconoce que, a diferencia de su doble famoso, no es muy hábil con el balón.

Publicidad

“La verdad, soy más bien regularcito para el fútbol”, admite entre carcajadas. Sus compañeros lo describen como un hombre trabajador, generoso y siempre dispuesto a ayudar.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Deportes

Viral

René Higuita

Bucaramanga

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad