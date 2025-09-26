El “René Higuita” de la plaza de mercado de Bucaramanga que se hizo viral en redes

En la plaza de mercado central de Bucaramanga no solo se consiguen verduras frescas, también se encuentra a uno de los personajes más populares de los últimos días: Jairo Durán, un vendedor que se ha hecho famoso por su increíble parecido con el legendario arquero René Higuita, ídolo de la Selección Colombia en el Mundial de Italia 90.

Durán, a quien muchos ya llaman simplemente “el René Higuita de la plaza”, asegura que desde hace años convive con el apodo que le pusieron clientes y vecinos. “Ya preguntan en la entrada: que el puesto de René, y vienen hasta aquí”, cuenta entre risas.

Aunque su fama no es nueva -pues desde la década de los 90 la gente comenzó a notar su parecido-, un reciente video en redes sociales lo volvió viral y multiplicó las visitas a su negocio.

“Muchísima gente llega aquí a pedirle autógrafos, a tomarse fotos, incluso a hacerlo a escondidas”, relata María Rosalba Mantilla, una de las clientas del mercado.



Durán recuerda que todo empezó cuando decidió dejarse el mismo estilo de cabello que Higuita, motivado por la admiración que sentía hacia el portero.

“Yo siempre fui aficionado al fútbol, ese equipo del 90 marcó a muchos. Nunca pensé que llegara a parecerme a René, la gente fue la que empezó a decirlo”, afirma.

Más allá de la anécdota, su parecido con el exfutbolista le ha traído beneficios inesperados: las ventas han mejorado gracias a los curiosos que llegan a conocerlo y, de paso, a comprar en su puesto.

“Siempre trae gente, llegan diciendo que querían conocerme, y al final me compran”, señala.

Eso sí, el propio Durán reconoce que, a diferencia de su doble famoso, no es muy hábil con el balón.

“La verdad, soy más bien regularcito para el fútbol”, admite entre carcajadas. Sus compañeros lo describen como un hombre trabajador, generoso y siempre dispuesto a ayudar.