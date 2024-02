Regresa la Champions League: prográmese con los octavos de final del torneo de clubes de Europa

Este 13 y 14 de febrero se disputarán los primeros partidos de los octavos de final de la Champions League , que ya tienen a los amantes del fútbol pendientes de lo que sucederá en esta fase del máximo torneo de clubes de Europa, que tiene como actual campeón al Manchester City de Pep Guardiola.

Dichos compromisos contarán con su transmisión habitual por ESPN y Star Plus, que son los canales autorizados por UEFA para la señal de los compromisos en Latinoamérica; sin embargo, quienes estén en México también podrán ver los partidos en HBO Max, que tiene la licencia para esta zona de centroamérica.

¿Cuáles son los octavos de final de la Champions League?

A las 3:00 de la tarde de este martes, 13 de febrero de 2024, rodará el balón que dará el inicio a los octavos de final con Manchester City, Real Madrid y RB Leipzig como los principales protagonistas de esta fase del torneo de clubes de Europa.

Hay tres choques de los octavos de final que llaman la atención por encima de otros; el primero se trata de Inter vs. Atlético de Madrid, pues los italianos buscan revancha en la competencia tras perder la última final vs. Manchester City y ante la necesidad de Diego 'Cholo' Simeone de devolver grandeza a los colchoneros; el segundo será Porto vs. Arsenal, en especial por el buen momento de ambas escuadras en su liga local y el último Napoli vs. FC Barcelona debido a la historia de ambos equipos.

Inter de Milán vs. Atlético de Madrid en Champions League // Fotos: AFP

Calendario Champions League

Martes, 13 de febrero



Kobenhavn vs. Manchester City / 3:00 de la tarde

RB Leipzig vs. Real Madrid / 3:00 de la tarde

Miércoles, 14 de febrero



PSG vs. Real Sociedad / 3:00 de la tarde

Lazio vs. FC Bayern / 3:00 de la tarde

Martes, 20 de febrero



PSV vs. Borussia Dortmund / 3:00 de la tarde

Inter de Milán vs. Atlético de Madrid / 3:00 de la tarde

Miércoles, 21 de febrero



FC Porto vs. Arsenal / 3:00 de la tarde

Napoli vs. FC Barcelona / 3:00 de la tarde