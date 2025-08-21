Publicidad

River Plate vs. Libertad: EN VIVO, online y gratis HOY el duelo de Copa Libertadores

El 'Millonario' de Buenos Aires busca la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores en su casa, el Monumental, ante Libertad de Paraguay y podrá vivirlo aquí.

Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:53 p. m.

Continúan las emociones de la Copa Libertadores 2025, ahora, el turno será para el River Plate que busca la clasificación ante Libertad de Paraguay en el estado Más Monumental de Buenos Aires tras un flojo empate en el duelo de ida en Asunción.

La confianza se encuentra del lado del equipo de Marcelo Gallardo, que al lado de sus futbolistas espera volver a darle una alegría a toda la afición de la banda cruzada. La localía influirá en el resultado de este compromiso, a la espera de que sea positivo para el equipo argentino.

El duelo, programado para las 7:30 de la noche, contará con la transmisión del equipo de Blog Deportivo que tendrá todas las emociones de estos 90 minutos decisivos para Gallardo, Quintero, Borja y Castaño en la ruta a conquistar nuevamente el continente sudamericano.

Vea aquí River Plate vs. Libertad HOY: gratis y online

¿Quién ganará? Esto dicen las casas de apuestas

No sorprende que en las casas de apuestas aparezca como el principal favorito el conjunto argentino con una cuota de pago de 1.32, mientras que los paraguayos tienen una de 11.00, demostrando que la confianza en este duelo va del lado del ‘Millonario’, aumentando la ilusión de obtener la clasificación a cuartos de final de esta competencia; asimismo, el empate se mantiene en 5.80.

Alineaciones de River Plate vs. Libertad

  • River Plate:  Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez; Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
  • Libertad:Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar.
