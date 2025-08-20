Esto pasará con Edwin Cardona en Atlético Nacional tras nivel en Copa Libertadores

La eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores causó un fuerte malestar en los hinchas, en especial contra un futbolista: Edwin Cardona, pues, según comentarios en redes sociales, sus malas decisiones causaron la despedida de la competencia para el equipo paisa.

Y es que el ‘10’ verdolaga fue protagonista en el encuentro tanto de ida como el de vuelta, en el primero por fallar dos penales que habrían cambiado la historia de la serie y en el segundo por irse expulsados segundos después de que su equipo lograra el empate tras comenzar perdiendo en los primeros minutos en el Morumbí.



¿Se va Edwin Cardona de Atlético Nacional por sus fallos?

No. Desde directivos hasta futbolistas se han mostrado unidos en apoyar a los compañeros en los malos momentos y, por supuesto, en esta situación se ha conocido por parte de jugadores Jorman Campuzano o Alfredo Morelos que hay un respaldo del 100 % con el ‘10’ verdolaga.

De hecho, en diálogo reciente con Blu Radio, el presidente Sebastián Arango expresó que el objetivo actual del club es mantenerse unido bajo un proceso a largo plazo que, por lo tanto, solo se darán salidas si son necesarias o imposibles de rechazar.

Edwin Cardona en Copa Libertadores // Foto: AFP

Los números del Cardona en Atlético Nacional

El ‘10’ comenzó su carrera en el cuadro verdolaga en el 2009 y para muchos es considerado ídolo en la institución. En sus dos etapas ha sumado varios minutos y ha sido crucial en diferentes partidos.

Ha disputado 179 partidos con la camiseta de Atético Nacional en donde ha anotado en 46 oportunidad y ha asistido en 32, demostrando su importancia en la cancha. Además, confesó ser hincha del club y se ha ganado el cariño de los fans con el paso del tiempo por su fuerte relación con la institución.



Los títulos que ha ganado en Atlético Nacional

Primera División en Colombia 2011-I.

Primera División en Colombia 2012-I.

Primera División en Colombia 2024-II.

Copa Colombia 2024.

Superliga 2025.