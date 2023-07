Selección Colombia femenina ya está en Australia para disputar el Mundial: así fue su llegada

Faltan pocos días para que comience una nueva edición del Mundial femenino y ya la Selección Colombia arribó a territorio oceánico para afrontar esta competencia. El primer grupo de la tricolor llegó este domingo, 9 de julio, a Australia y desde allí el técnico Nelson Abadía terminará de ultimar detalles antes del partido debut ante Corea del Sur.

Fue un viaje de 23 horas que valió la pena, pues, según miembros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), las jugadores fueron recibidas por varios hinchas en el aeropuerto de Sidney, Australia. Hecho que fue mostrado por redes sociales que muestra cómo varios aficionados con la camiseta de la Selección Colombia se toman fotos con el grupo de Nelson Abadía.

Ya varias fotos de las jugadores resaltan su felicidad de dejar en alto el nombre de Colombia e, incluso, durante el viaje una de las jugadoras habló con las redes de la federación y manifestó: "Estamos aquí en Nueva Zelanda. Vamos para Sidney. Comer bien, descansar y nada, seguir con este sueño", dijo.

🎥 ¡𝐇𝐨𝐥𝐚, 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚! 👋🛬



El primer grupo de nuestra Selección Colombia ya está en 🇦🇺 para perseguir el 𝙨𝙪𝙚𝙣̃𝙤 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 🏆#PersiguiendoUnSueño#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/0LTA7BNpGl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 10, 2023

Con Linda Caicedo a la cabeza, la expectativa en torno al cuadro tricolor es alta para lograr grandes resultados, algo que Natalia Giraldo siente del equipo y del plan de juego que tiene en su cabeza Nelson Abadía, quien también quiere que el equipo esté unido por el país.

"Me siento feliz, de pronto no había empezado de la mejor manera por la lesión y por todo lo que me había pasado y que me convoquen a la Selección Colombia me da mucha motivación y felicidad de saber que sigo creciendo y poder seguir haciendo las cosas bien”, puntualizó Natalia Giraldo en diálogo con Blog Deportivo.

El debut de la Selección Colombia será el próximo lunes, 24 de julio, ante Corea del Sur y, según varias jugadoras, el objetivo no es otro que ganar el título.

