“Sería un sueño enfrentar a Messi": Yérson Mosquera, jugador del Cincinnati en la MLS

El defensor Yérson Mosquera, quien juega en el Cincinnati FC, de la MLS, habló en Blog Deportivo sobre su convocatoria a la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Irak y Alemania. Asimismo, manifestó que sería un sueño jugar contra Leo Messi, luego de que el propio jugador informara que solo falta un detalle para firmar con el Inter Miami.

“Muy contento por la oportunidad que me brindaron de llamarme a la selección, fue algo que he anhelado hace mucho, he trabajado y fue la mejor noticia que me han dado por mucho tiempo”, dijo.

Mosquera, de 22 años, contó que fue sorpresa su convocatoria a la selección, pues más allá de que se bloquee a un jugador para la fecha Fifa, en ocasiones no se concreta el llamado, pero en esta oportunidad se enteró de que está en la lista de 23 futbolistas luego de terminar un entrenamiento con el Cincinnati.

Actualmente el defensor juega en una línea de tres, por la zona izquierda, por lo que reconoce que ha tomado mucha confianza y ha aprendido bastante en ese esquema, aunque confesó que no ha hablado con el entrenador Néstor Lorenzo para definir si jugará en la misma posición o como lateral.

La ilusión de enfrentar a Messi

Aunque Yérson Mosquera está a préstamo en el club estadounidense, porque pertenece al Wolverhampton, manifestó que sería un sueño para él enfrentar al argentino Messi.

“Sería un sueño para mí enfrentar a Messi, como todos los jugadores. Si se da la oportunidad de quedarme aquí para finales de temporada, estaría bien, sino agradecerle al club por la oportunidad que me brindó y que las cosas le salgan bien”, concluyó el colombiano.

Convocatoria Selección Colombia

Porteros : Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas, MEX), Kevin Mier (Atlético Nacional)

: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas, MEX), Kevin Mier (Atlético Nacional) Defensas : Daniel Muñoz (KRC Genk, BEL), Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur, ENG), Deiver Machado (Lens, FRA), Jhon Lucumí (Bolonia, ITA), Juan David Mosquera (Portland Timbers, USA), Yerry Mina (Everton, ENG), Yérson Mosquera (Cincinnati FC, USA)

: Daniel Muñoz (KRC Genk, BEL), Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur, ENG), Deiver Machado (Lens, FRA), Jhon Lucumí (Bolonia, ITA), Juan David Mosquera (Portland Timbers, USA), Yerry Mina (Everton, ENG), Yérson Mosquera (Cincinnati FC, USA) Volantes : Jéfferson Lerma (Bournemouth, ENG), Jhon Arias (Fluminense, BRA), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, ITA), Jorge Carrascal (CSKA Moscú, RUS), Matheus Uribe (Al Sadd, QAT), Kevin Castaño (Águilas Doradas), Wílmar Barrios (Zenit, RUS), Andrés Salazar (Atlético Nacional)

: Jéfferson Lerma (Bournemouth, ENG), Jhon Arias (Fluminense, BRA), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, ITA), Jorge Carrascal (CSKA Moscú, RUS), Matheus Uribe (Al Sadd, QAT), Kevin Castaño (Águilas Doradas), Wílmar Barrios (Zenit, RUS), Andrés Salazar (Atlético Nacional) Delanteros: Diego Valoyes (Talleres de Córdoba, ARG), Luis Díaz (Liverpool, ENG), Mateo Cassierra (Zenit, RUS),Óscar Cortés (Millonarios), Rafael Santos Borré (Eintracht Francfort, GER) y Yáser Asprilla (Watford, ENG)

