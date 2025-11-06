Sorpresa en los premios The Best: dos colombianos nominados y ninguno es Luis Díaz

Luis Díaz, intratable en Alemania, pues, semana a semana, ha sido figura con el FC Bayern y conquistó a todos los hinchas bávaros con su gran nivel. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la FIFA que dio a conocer los nominados a los premios The Best en donde brilló la ausencia del colombiano

Ni en la categoría de mejor jugador ni en el once ideal apareció el nombre del guajiro, noticia que tomó por sorpresa a más de uno. No obstante, sí hubo participación colombiana en la lista final y dos nombres aparecieron que tomaron por sorpresa a más de uno: Kevin Mier y Jhon Arias, ambos en las filas de la Selección Colombia.

Hinchas del FC Bayern preocupados con Luis Díaz // Fotos: AFP / FC Bayern

Estos son los dos colombianos nominados en los The Best

Kevin Mier y Jhon Arias sorprendieron a todos al aparecer en la lista final de nominados, en este caso, en la categoría al once ideal en cada una de sus posiciones. Si bien no será fácil debido a que en la lista aparecen nombres como el 'Dibu' Martínez, Alisson, Fabio, Enzo Fernández, Federico Valverde, entre otros, son aplaudidos por aparecer allí.

Kevin Mier y Jhon Arias // Fotos: AFP

Las categorías en donde los nominaron

Mejor portero (FIFA Men's 11)

Alisson (Brasil).

Fabio (Brasil).

Emiliano 'Dibu' Martínez (Argentina).

John Victor /Brasil).

Weverton (Brasil).

Kevin Mier (Colombia).

Mejor centrocampista (FIFA Men's 11)

Moisés Caicedo (Ecuador).

Enzo Fernández (Argentina).

Jhon Arias (Colombia).

Alexis Mac Allister (Argentina).

Federico Valverde (Uruguay).

👕 Your nominees for #TheBest FIFA Men's 11.



Who's getting your vote? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

¿Por qué los nominaron y no a Luis Díaz?

Por un lado, Arias lo logró gracias a su impresionante Mundial de Clubes con Fluminense en donde fue determinante ante rivales de peso del fútbol europeo, llevando, por poco, al equipo hasta una gran final del torno y quedando eliminado en semifinales contra Chelsea, el club que terminó conquistando la competencia.

En el caso de Mier, el golero ha sido determinante en la Selección Colombia y Cruz Azul, crucial en los triunfos del cuadro mexicano a nivel local e internacional.