“Tienen talento y no pueden perder el tiempo”: Falcao García a Selección Colombia Sub 20

En su breve paso por Colombia, Falcao García habló en rueda de prensa sobre la Selección Colombia, la liga femenina, jugadores que se proyectan a ser nuevas referencias y su futuro profesional: ¿técnico o directivo?

El Tigre no dudo en mencionar el talento que desde las inferiores está surgiendo, jugadores que desde ya muestran casta de goleadores y así lo demostraron en el Mundial Sub 20 que se está disputando en Argentina, sumado a los fogueos internacionales que han tenido.

Aunque cayeron eliminados en cuartos de final a manos de Italia, Falcao recalcó que no se les puede reprochar nada, pues lo entregaron todo en cada partido y sus nombres fueron protagonistas. Además, cabe recordar, esta Selección Sub 20 igualó lo logrado por la de mayores en el Mundial Brasil 2014: instalarse en cuartos.

“Felicitarlos, no se les puede reprochar nada. Con el partido con Italia, ellos fueron mejores y nos superaron, ante eso no puedes hacer nada, el rival fue mejor, lo tienes que aceptar y listo, pero ellos se entregaron en la cancha”, comentó.

Publicidad

“Tienen talento y no pueden perder el tiempo”

El delantero del Rayo Vallecano, hablando desde su experiencia en la Selección y su proceso desde que estaba en la Sub 17, les dijo a los juveniles que no deben conformarse con estos resultados, pues tienen gran nivel y no poder perder el tiempo, recalcando que “con talento no basta”, pues hay que tener disciplina.

“Después tienen que ver las formas y tienen un entrenador que les marcará las cosas que no se hicieron bien para que se hagan bien y sigan creciendo. Animarlos para que no se conformen con esto, sino que sigan trabajando porque lo necesitamos, tienen talento y no pueden perder el tiempo”, señaló El Tigre.

José Néstor Pékerman “encontró” un equipo y lo llevó al Mundial

Por otro lado, Radamel Falcao habló sobre el proceso que lleva conformar un equipo mundialista, algo que reconoció en José Néstor Pékerman, quien, según dijo, los encontró y potenció.

Publicidad

“Fueron años. Yo hice parte de selecciones que fueron fracasos y fracasos hasta que al final vino José (Pekermán), encontró el equipo, lo potenció y pudimos ir dos veces al Mundial (Brasil 2014 y Rusia 2018) (…) Muchos veníamos desde la Sub 17, salieron a (jugar) al exterior y se consolidaron y al final pudieron darle todo a la Selección Colombia”, recordó.

Le puede interesar: