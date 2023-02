Tomás Ángel, el hijo de un ídolo verde, que quiere hacer su historia en Atlético Nacional

Si hay un nombre que recuerden con cariño y nostalgia los hinchas de Atlético Nacional es Juan Pablo Ángel : el delantero que siempre respetó al rival, que marcó goles de ensueño y que vistió la camiseta de la Selección Colombia con honor. Por eso su hijo, Tomás Ángel, quiere seguir su legado no solo en el verde paisa, sino en la tricolor.

Ángel, que recién se coronó campeón con Atlético Nacional, con la conquista de la Superliga frente al Deportivo Pereira, puso su cuota goleadora con un doblete que quedará en la historia del onceno paisa.

Pero el joven artillero no se quiere quedar solo con eso y espera recibir la confianza del técnico de los verdes, Paulo Autuori, para demostrar su técnica, habilidad y potencial; cualidades que sienten lo llevarán muy lejos. Incluso más de los pasos de su padre, quien fue figura en grandes ligas del mundo como la de Argentina y la Premier League de Inglaterra.

Al margen de la polémica que fue su no convocatoria al Sudamericano Sub-20, Ángel sigue preparándose y no se aleja del sueño de vestir la camiseta tricolor en el Mundial de la categoría, que se jugará en Indonesia. Mientras tanto, todas sus fuerzas están enfocadas en tener minutos y bastante bagaje en la titular de Atlético Nacional, pues se viene la Copa Libertadores y Tomás busca ser pieza clave en el andamiaje de Autuori.

A sus ya 20 años, pues celebró su onomástico este lunes, Ángel quiere hacer su propia carrera y no dejarse llevar por el apellido que, aunque tiene historia y prestigio, no le garantiza el éxito en el fútbol. Por lo pronto, Juan Pablo luce como el padre más orgulloso y en sus redes sociales se desborda en elogios para quien quiere sea su sucesor.

“Proud of you @tomas_angel9 I told you !!⚽️⚽️✍️✍️”, fue el más reciente mensaje del exfutbolista paisa, ídolo del club, que acompañó con unas imágenes que demuestran el talento y el buen futuro que le esperan a Tomás.

La imagen alcanzó más de 30.000 ‘me gusta’, cientos de comentarios y muchas felicitaciones para esta promesa del fútbol colombiano. El talento y la formación del jugador paisa lo tienen hoy en el pedestal verdolaga.

