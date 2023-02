Thierry Henry felicitó a Tomás Ángel por su doblete con Atlético Nacional

Este jueves, 16 de febrero, en la ciudad de Medellín se vivió un duelo lleno de emociones después de que Atlético Nacional se enfrentara al Deportivo Pereira en la final de la Superliga BetPlay. Con este resultado (4-3) el verde paisa conquistó su título 32 en toda su historia gracias a un solo protagonistas: Tomás Ángel, quien le cambió la cara al equipo en el segundo tiempo.

“Mucha alegría, euforia y creo que es una noche soñada, cada día que estaba chico me acostaba imaginándome momentos así, pero esto no termina acá, esto tan solo es el comienzo. El domingo tenemos partido y esperamos volver a anotar y seguir aportando al equipo”, expresó Tomás Ángel en diálogo con Blog Deportivo.

Nal 🆚 Per |⏱️| 68’ | 2-3 | GOOOOOLLLLLLL DE NACIONAL, DOBLETE DE ÁNGEL.#MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬🇳🇬 pic.twitter.com/2SWp6nbzNi — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 17, 2023

Tomas Ángel expresó que la técnica y amor por el fútbol nació por una sola persona: Juan Pablo Ángel, su padre, quien no dudo en abrazarlo cuando llegó a casa y felicitarlo por el excelente partido que hizo con la camiseta de Atlético Nacional: “Van a venir muchos goles, ya se destapó el arco”.

No obstante, según reveló Ángel, no fue el único que mostró ese apoyo por el resultado y por los dos goles, pues desde Europa recibió un mensaje de alguien que no esperaba. Thierry Henry le mandó un mensaje que “lo impactó”, en donde lo felicitó por su compromiso: “Es alguien a quien admiro mucho (…) Es algo muy personal, es algo más para mí y para mi carrera”.

Con el apoyo de la afición de Atlético Nacional, el delantero considera que puede venir un momento histórico de su carrera y su ambición de querer aportar lo hará con todo el “amor”, pues desde muy joven siempre ha querido ser determinante en el equipo verdolaga.

“Creo que los partidos son diferentes, son emociones distintas y cada uno tiene su manera de interpretarlo distinto. Al lado, creo que, faltaba un poco más de presión más arriba y cuando uno empieza a demostrar esas ganas, todos se contagian y cuando vos estás en un equipo que con la pelota, es otra cosa, será inolvidable”, puntualizó.