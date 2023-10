"Uno quiere los tres puntos": jugadoras de Santa Fe lamentan la derrota en Libertadores Femenina

Este jueves, 5 de octubre, dio inicio a la Copa Libertadores Femenina en Colombia. La mala noticia fue que Independiente Santa Fe no logró el resultado esperado , pues las cardenales cayeron como locales en el estadio de Techo ante Olimpia de Paraguay (2-1), especialmente, por dos errores en defensa que aprovechan las rivales.

Ante medios de comunicación, Gabriela Huertas y Diana Celis lamentaron el resultado en casa, pero aseguraron que el equipo tiene que pasar página para ganar el próximo partido a Universitario de Perú. Asimismo, dijeron que se dejaron llevar por el estilo de juego de Paraguay el cual limitó la idea de obtener los tres puntos.

"Siempre uno sale con la intención de obtener los tres puntos. Lamentablemente no se dio, la idea es ya levantar cabeza, corregir y pensar en el próximo juego. Digamos que no es algo con lo que uno se entrena, hace parte de las reglas de luego, ellas tuvieron dos opciones de juego que concretaron (...) No podemos llorar sobre lo que sucedió, sino levantar cabeza y pensar en conseguir los tres puntos. Tenemos que trabajar mucho más la jugada", manifestó Gabriela Huertas tras la derrota.

Asimismo, Celis, quien fue figura del equipo cardenal por su tanto en el primer tiempo, aseguró que espera que la hinchada siga asistiendo al estadio y les prometió que de su parte hará todo lo posible para que el equipo llegue a la final que sigue siendo el objetivo final.

"Es un partido en donde quizás pudimos conseguir un mejor resultado, se vio muy cortado. Por ellas, no sé si querían jugar o no sé, y lamentablemente perdimos los tres puntos (...) Agradecida con Dios por eso y por con mis compañeras (por el gol). Digamos que es más suerte de ellas porque hicimos lo imposible por hacernos con el marcador. Por favor, espero que nos sigan acompañando. Nosotras haremos lo posible para estar en la final", dijo Diana Celis.

Ahora, Santa Fe Femenina deberá pasar página. El venezolano Omar Ramírez deberá cambiar el planteamiento de cara a Universitario de Perú, partido que será este domingo, 8 de octubre, en el estadio de Techo, en Bogotá.

