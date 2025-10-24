Video: hincha invadió la cancha y agredió al árbitro por pitarle un penal a su equipo

Un momento de tensión se vivió en la última fecha de la Primera División de Argentina durante el partido entre Rosario Central y Sarmiento, pues, incluso, en video quedó el momento que un hincha invadió la cancha para atacar al árbitro del compromiso solo por haber pitado un penal que, según él, no era.

El penal fue a favor de Rosario Central, el cual cobró el famoso y querido Ángel Di María para darle la victoria al cuadro canalla, pero fue ahí cuando el aficionado invadió la cancha para intimidar directamente al árbitro Andrés Merlos. Lo que llamó la atención fue cuando lo agarró sin medir palabras del cuello, que gracias a la intervención de los futbolistas y delegados, pudieron retirarlo rápidamente de la cancha.

Todo sucedió en cuestión de segundos, pero gracias a las autoridades locales el hincha fue retirado sin problemas, además, que en ningún momento opuso resistencia por la situación y soltó rápidamente al árbitro, quien también tomó con tranquilidad todo lo que estaba pasando.

#Fútbol | 😱 Tensión en el fútbol argentino



Un hincha de Sarmiento ingresó al campo de juego y agarró del cuello al árbitro Andrés Merlos durante el partido.



➡️ La situación generó momentos de máxima tensión, pero la policía actuó rápidamente y logró retirar al agresor del… pic.twitter.com/Fp8JNT4R8f — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 24, 2025

Asimismo, en medios locales, el árbitro Andrés Merlos se refirió a los sucedido y dijo que tomó la situación con tranquilidad porque el hincha era un hombre mayor con discapacidad que nunca le hizo sentir miedo ni algún tipo de agresión real, pero que solo fue el susto de que lo tomará por sorpresa.



Por otro lado, sobre el porqué no revisó la jugada en el VAR dijo que "le dieron el ok" y el penal a favor de Rosario Central fue totalmente legítimo. Dio tranquilidad al decir que "no tiene ningún tipo de arrepentimiento" sobre la decisión.

El video del momento en que por poco el árbitro fue agredido por el hincha se hizo viral en redes sociales, tanto por la acción como por la decisión de pitar penal a favor de Rosario, pues, según algunos, el contacto nunca existió,