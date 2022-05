"Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino": Juan Román Riquelme

En medio de la denuncia que atraviesa Sebastián Villa por un presunto caso de abuso sexual, el ídolo 'Xeneize' Juan Román Riquelme, aprovechó durante una entrevista realizada en ESPN F90 para elogiar al jugador a pesar de la polémica.

“Desde que llegó al club no tentemos más que palabras de agradecimiento. Lleva dos años y medio y no se tiró nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día… La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Pero es una maravilla tener a un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”, afirmó Román.

Las declaraciones del argentino han causado molestia, en especial en las mujeres seguidoras del club, las cuales no están de acuerdo con la participación de Sebastián Villa.

Sebastián Villa: elogios e insultos en Boca Juniors

Este viernes 13 de mayo en horas de la mañana se conoció por parte del canal C5N de Argentina , que se radicó una denuncia en contra del jugador por presunto abuso sexual e intento de homicidio, la cual hace referencia a un relato lleno de violencia, golpes, maltratos y violación.

"Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano. Yo intentaba liberarme, agitando desesperadamente los brazos y tirándole manotazos", fue lo que escribió el medio argentino que declaró la víctima.

El jugador llegó al club en el 2018, y desde entonces se ha convertido en una pieza clave del equipo argentino. Ha disputado 122 partidos y ha anotado 22 goles en donde asistió en 21 ocasiones. Con los 'Xeneizes' suma un total de cuatro títulos: Superliga, Supercopa, Copa de la Liga y Copa Argentina.

Debido a la denuncia, el jugador tiene prohibida la salida del país argentino. La Fiscalía espera que se resuelve el caso, quien desde 2020 enfrenta una causa por violencia de género.

