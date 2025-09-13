En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Deportes  / Jonas Vingegaard es el ganador de la etapa 20 de la Vuelta a España

Jonas Vingegaard es el ganador de la etapa 20 de la Vuelta a España

Pese a las manifestaciones pro Palestina que obligaron a detener la jornada a 18 kilómetros de la meta, Jonas Vingegaard se impuso en la etapa del 13 de septiembre y dejó prácticamente sentenciada la Vuelta a España.

Jonas Vingegaard
El ganador de la etapa 20 de la Vuelta a España
Foto: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 10:44 a. m.

A pesar de que un grupo de manifestantes intentara interrumpir la Vuelta, a 18 kilómetros de la meta, Jonas Vingegaard se posicionó como el ganador de la etapa 20 de la Vuelta España.

La dirección de la Vuelta anunció primero el recorte en su recorrido para evitar el paso por el municipio de Cercedilla, debido a la concentraciones de manifestantes con banderas palestinas. En esa localidad, había instalado un esprint intermedio, pero la organización optó por desviar la prueba hacia Los Molinos.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
Foto: AFP

Después, cuando faltaban 18 kilómetros para la meta, decenas de personas estuvieron a punto de parar a los ciclistas, aunque pudieron seguir la competición. Pero, la protesta obligó a parar la caravana de coches de la carrera, que seguían a los corredores.

¿Jonas Vingegaard ganador de la Vuelta a España?

En la vigésima etapa de la Vuelta entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta España, se consolidó como ganador de la etapa 20, con 44 segundos de diferencia con João Almeida, quien es el segundo en la clasificación general. Esto hizo que el ciclista sentenciara la Vuelta España, ampliando la diferencia con Almeida a un minuto y 16 segundos en la general.

La última etapa discurrirá entre Alalpardo y Madrid, y supondrá una jornada triunfal para el líder, y la última bala para los velocistas del pelotón.

