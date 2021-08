Dani Alves responde críticas a Selección Brasil por no usar uniforme olímpico en podio Tokio 2020

El lateral Dani Alves salió a responder las críticas en su país porque la Selección Brasil no usó el uniforme olímpico al momento de recibir la medalla de oro en la final de fútbol masculino ante España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En sus cuenta personal de Instagram, el campeón de 44 títulos manifestó que respeta las diferentes opiniones de otros atletas en diferentes deportes, pero que no quieren ser diferentes a los demás atletas de la delegación y por lo tanto, no aceptan "algunas imposiciones".

"Como capitán de este equipo, respeto todas las opiniones de los deportistas de otros deportes, pero hay cosas que tampoco aceptamos dentro del deporte. No queremos ser diferentes a los demás, pero no aceptamos algunas imposiciones. Por favor, cuando vayas a exigir algo para tu deporte, respeta el nuestro (...) No se hacen afirmaciones criticando otros deportes, debemos construir una base sólida en nuestra tesis para defender nuestras afirmaciones", dice la publicación de Alves.

Críticas al la Selección Brasil por no usar uniforme olímpico en podio de Tokio 2020

La selección brasileña de fútbol masculino, que lideró el lateral Dani Alves , fue objeto de críticas este domingo por no usar el uniforme olímpico oficial al recibir la medalla de oro en el podio de los Juegos de Tokio 2020.

El Comité Olímpico Brasileño (COB) repudió en una nota oficial "la actitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de los jugadores" durante la ceremonia de premiación celebrada en la víspera sobre el césped del Estadio Internacional de Yokohama.

La polémica viene porque el combinado de André Jardine se subió a los más alto del cajón vestido con la camiseta del partido, que es de Nike, patrocinadora de la CBF, y con la sudadera oficial de la delegación olímpica brasileña atada a la cintura.

Publicidad

Por las reglas del COB, todos los atletas que fueron a los Juegos de Tokio estaban obligados a vestir la equipación de Peak, la marca china que patrocina la entidad, en el podio y en las ceremonias oficiales.

Según el diario 'Estado de Sao Paulo', miembros de la organización de las Olimpiadas pidieron a los futbolistas brasileños que se pusieran la sudadera de Peak en el túnel de vestuarios, pero muchos los ignoraron y "algún jugador hasta se burló".

En este contexto, el COB anunció que decidirá en los próximos días "las medidas que serán tomadas", incluso con la posibilidad de acudir a los tribunales, "para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, de los demás atletas" y de sus "patrocinadores".

La actitud de los Dani Alves, Richarlison y compañía también recibió críticas por parte del nadador brasileño Bruno Fratus, bronce en los 50 metros libre en Tokio 2020.

"El mensaje fue claro: no forman parte del equipo (olímpico) y no les importa. También están completamente alienados y desconectados de las consecuencias que eso puede generar a innumerables atletas que no son millonarios como ellos", indicó en sus redes sociales.

Escuche la información completa en Blog Deportivo: