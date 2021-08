Entrenador de Yuberjen Martínez no cree que pueda reversar fallo en Juegos Olímpicos

En diálogo con BLU Radio, Rafael Iznaga , entrenador de Yuberjen Martínez, dijo que no cree en la posibilidad de que se reverse el fallo del boxeador en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de la apelación que presentó el Comité Olímpico Colombiano.

“Aquí no se violaron las reglas, realmente se hizo una mala decisión. Eso no tiene reversa. Podemos hacer una reclamación, pero la decisión no se cambia ahora”, dijo en diálogo con BLU Radio.

El entrenador agregó que la reclamación se hace para sentar un precedente, pero enfatizó en que no cree que se pueda ir más allá.

Añadió que Romey Tanaka no tiene ninguna posibilidad de ganar el próximo combate y que, si el fuera su entrenador, no lo presentaría en la final para pelear por la medalla de oro.

El Comité Olímpico Colombiano presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la controvertida derrota de su boxeador Yuberjen Martínez ante el japonés Ryomei Tanaka en los Juegos de Tokio-2020.

En un comunicado, el Comité avanzó que el TAS convocó a una audiencia virtual sobre el caso para este mismo miércoles.

Yuberjen Martínez, plata en Rio-2016, fue eliminado el martes en los cuartos de final del peso mosca (48-52 kg) cuando era la última esperanza de medalla de Colombia.

Cuatro jueces dieron por ganador al local Tanaka y uno al colombiano en una decisión protestada por la delegación colombiana y el propio Martínez en la misma arena Kokugikan de Tokio.

"No sé qué vieron los árbitros en este combate (...) Di los mejores golpes y siento que ha sido algo muy injusto por parte de los jueces", dijo indignado Martínez al bajar del ring.