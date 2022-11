Jugador de Independiente Medellín denunció que fue amenazado por el dueño de Rionegro Águilas

Un nuevo escándalo sacude en las últimas horas el fútbol profesional colombiano, tras las graves denuncias del jugador de Independiente Medellín, el defensa Andrés Cadavid, quien indicó que fue amenazado con arma de fuego al término del partido que su equipo le ganó (2-1) a Águilas Doradas ; por la cuarta fecha de los cuadrangulares de la liga Colombiana.

De acuerdo con lo manifestado por el futbolista, el máximo accionista del equipo 'Dorado', José Fernando Salazar, lo habría intimidado a las afueras del estadio Atanasio Girardot. Y uno de los escoltas del dirigente, al parecer, le sacó un arma de fuego cuando se disponía a irse a su casa, en un hecho que le causó indignación.

"Ey, hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. ¿Hasta cuándo? Nos va a bravear después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta", expresó Cadavid, en una acusación que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

"No papito, aquí no. Se está equivocando papi. ¿Es que se cree bandido o qué? ¿En esta época, hermano? No, papá, así no es. Fútbol en paz mi hermano, mire lo que vamos a hacer. Que ya nadie se le arruga, qué se cree ese bobo, ome", agregó el jugador, quien se pronunció en su cuenta de Instagram.

Fue tal la molestia de Cadavid, quien anotó uno de los goles del triunfo 'Poderoso' en esta instancia, que le permitió seguir con posibilidades de cara a una gran final, que calificó el suceso como los que protagonizaba Pablo Escobar: el máximo 'capo' del narcotráfico en la historia del país y que metió sus 'tentáculos' en el fútbol.

"No estoy de acuerdo que ese señor de Fernando Salazar, fuera del estadio, quiera bravearlo a uno. ¿Cree que estamos en la época de a dónde, de Pablo (Escobar)? No más, parceros, no se equivoquen", señaló el defensor central.

Por el momento, ni el denunciado ni el equipo del oriente antioqueño se han pronunciado tras estas fuertes palabras, que dejan otra vez en entredicho la honorabilidad del directivo, quien en el pasado ha sido sancionado por la Dimayor debido a su polémico comportamiento.

