Junior no se presentaría a partido ante el Tolima si se juega en estadio de Techo

Héctor Fabio Báez, gerente de Junior de Barranquilla pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre el próximo encuentro entre Junior y Deportes Tolima por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana.

Los conjuntos se enfrentarían en el estadio Murillo Toro de Ibagué, pero por adecuaciones en el lugar, se jugaría en Techo, decisión que no comparte Báez, pues asegura que no “hay una equidad” deportiva.

Junior ha sido un equipo muy respetuoso con la institucionalidad de mandar cartas y reclamos a la Dimayor, siempre de manera privada, esta vez consideramos que fueron vulnerados todos los derechos del Junior señaló.

Agregó que por esta medida “Junior, hasta hoy, no se presentaría al partido”, pues las condiciones afectarían a los ‘tiburones’.

"Hemos expuesto las condiciones por las cuales el Junior no está de acuerdo (...) De acuerdo a los criterios médicos el equipo se va a ver afectado, no tanto por la altura, si no por la recuperación", comentó.

El gerente aclaró que el equipo 'tiburón' "no tiene inconvenientes en jugar en la ciudad que digan, pero que no tenga la afectación de la altura".

Por su parte, el presidente de la Dimayor , Fernando Jaramillo, se refirió en Blog Deportivo al tema y calificó la situación como “desafortunada”.

“Esto es muy desafortunado, no es una responsabilidad de nadie en concreto, simplemente por las reformas que se están haciendo para el campeonato Sub-20 del próximo año, el Instituto de Recreación y Deportes de Ibagué empezó a hacerlas en mal momento”, dijo.

Explicó que el estadio de Techo es el escenario deportivo alterno que el Tolima había inscrito hace un tiempo y este es “una tema de fuerza mayor”.

Además, dijo que esta es un tema que se “sale de las manos”.

“Entiendo mucho todos los inconvenientes que esto le ha causado al Junior, en vista de la altura, preparación y todo, pero esta es la solución”, aseveró el presidente de la Dimayor.

Sin embargo, según conoció Blog Deportivo , el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, está realizando los trámites para que el compromiso pueda jugarse en esta ciudad.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: