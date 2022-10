La actriz de cine para adultos que tiene en ‘jaque’ a varios jugadores de Santa Fe

Todo un escándalo generó en las redes sociales luego de que dos mujeres, creadoras de contenidos para adultos en plataformas digitales, aparecieran en una fotografía con jugadores de Independiente Santa Fe, que cayó goleado (4-0) en su visita al Alianza Petrolera, por la fecha 16 de la liga de fútbol colombiana.

En la postal se ve a cinco jugadores del elenco 'Cardenal', entre los que se identifican el volante uruguayo Matías Mier, el defensor central Geisson Perea y el delantero Jéfferson Rivas, además de los juveniles Daniel García y Carlos Moreno, junto a una mujer identificada en Instagram como Spencer Castillo y su amiga, Helena García.

Publicidad

El mensaje que encendió la polémica en las redes fue el que dejó Castillo en la imagen, que decía: "Qué noche la de anoche", como dando a entender que habrían compartido con los futbolistas, en un encuentro que se dio en el hotel Super Estrellas de Barrancabermeja.

Al conocerse la foto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, ante la goleada sufrida por el conjunto capitalino, que dejó escapar en el puerto petrolero la opción de asegurar su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, tras la hacerse el hecho viral, a una de las protagonistas le tocó salir a aclarar el hecho y dijo que el registro fotográfico solo fue producto de un repentino cruce en el sitio de hospedaje en el que estaba la delegación bogotana, y no fruto de un encuentro sexual.

"No sé de dónde sacan eso de los chicos. Ellos no hicieron nada con nosotras. Íbamos para otro piso diferente y noté que venían entrando como muchas personas y pregunté en la recepción que qué equipo era. Me dijeron que eran los de Santa Fe entonces yo les pedí una foto", dijo la joven en diálogo con el periodista César Herrera.

Publicidad

"Luego de eso cada uno se subió al ascensor. No sé de dónde sacan que nosotros les prestamos un servicio. Ojalá eso hubiera sido así", señaló Castillo, con lo que parece haber despejado todos los rumores. Esta versión la confirmó uno de los futbolistas involucrados.

Publicidad



Fue tal el impacto del suceso que a la mujer no le quedó de otra que dejar su cuenta de Instagram privada por unos días, mientras se 'calmaban las aguas'. Por su parte, a los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias le corresponderá hacer ajustes en su planteamiento de cara al próximo juego de este domingo (8:15 p.m.) ante Jaguares, por la fecha 18 de la Liga.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué no le gustó a Rodolfo Hernández el premio de consolación en el Senado después de perder la Presidencia: