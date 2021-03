La pegada que tiene Edwin Cardona es mejor que la de Riquelme: Ariel Carreño

Ariel Carreño, exjugador argentino que estuvo en los tres equipos de Bogotá durante su paso por la liga colombiana, habló en Blog Deportivo de sus expectativas para el clásico entre Boca y River Plate del próximo domingo, y destacó la actualidad futbolística que atraviesa Edwin Cardona . Incluso se animó a compararlo con uno de los máximos ídolos del conjunto ‘xeneize’, Juan Román Riquelme .

“Cardona tiene algunas de las cosas de Román, cada jugador es único e irrepetible, no hay dos iguales. Cada 10 tiene su estilo y Cardona lo que tiene mejor que Riquelme, es su pegada. Riquelme era muy estratega, pero la pegada de Cardona es exquisita y letal”, comentó.

Carreño, quien también vistió la camiseta de Boca Juniors por varias temporadas, aseguró que el clásico es de pronostico reservado, no importa cómo llegue cada equipo a ese encuentro, que tendrá transmisión en BLU Radio el próximo domingo.

“El clásico es único, no se compara con nada, no hay temor en el clásico por lo menos del lado de jugador de Boca, que es donde yo he estado. Sabemos que River viene jugando bien, y Boca ahora este último partido hizo 7 goles, entonces no hay un parámetro”, sentenció.

El delantero, además, recordó el gol que hizo con La Equidad a los 7 segundos que lo hizo entrar en la historia del futbol colombiano.