La rodilla sonó muy feo y temíamos lo peor: Seijas tras confirmación de su lesión

Luis Manuel Seijas , jugador de Independiente Santa Fe, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar de la lesión en su rodilla tras salir en camilla y con grandes gestos de dolor durante el partido disputado contra Independiente Medellín este jueves.

El equipo ‘cardenal ’ confirmó que la lesión del venezolano es un esguince de ligamento colateral medial en la rodilla derecha. Además, Seijas contó que agradece que la lesión no fue tan fuerte como la ruptura de ligamento cruzado sufrida hace más de un año en la misma pierna.

El dolor de ayer era esa angustia, esa desesperación de volver a vivir o sentir lo que me había pasado hace un poco más de un año. Por suerte, el cruzado (ligamento) no sufrió, milagrosamente dijo.

Asimismo, recordó que al escuchar cómo sonó su rodilla se asustó y temió lo peor.

"Sentí que la rodilla se me iba, sonó muy feo y temíamos lo peor. A diferencia de la vez pasada, no podía ni caminar a los dos minutos y tenía la rodilla extremadamente inflamada. En este caso no fue así, pude caminar y hay un dolor muy localizado en la parte lateral”, detalló.

Además, agregó que en horas de la tarde se someterá a nuevos exámenes para determinar el tiempo que estará fuera de las chanchas y confirmó que no tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica.

“Eso es lo que da tranquilidad, cuando es una lesión que no necesitas una cirugía invasiva te da mucha tranquilidad”, comentó.

Escuche la entrevista en Blog Deportivo en el audio adjunto.