La última final entre el Madrid y la Juventus se definió con gol en fuera de lugar

El Real Madrid se reencontrará en una final europea con el Juventus 19 años después de la que disputaron ambos clubes en Amsterdam y que cambió la rutina de derrotas y victimismo del conjunto blanco, incapaz de ganar la competición continental desde 1966.

Desde que aquel Real Madrid de Paco Gento, Amancio Amaro, Manuel Velázquez, Pirri e Ignacio Zoco derrotara en Heysel 2-1 al Partizan Belgrado, la entidad madridista caminó por el desierto sin rumbo durante 32 años.

A lo largo de más de tres décadas, participó en 17 ediciones de la Copa de Europa. Fue subcampeón en una ocasión, en 1981, cuando perdió contra el Liverpool; alcanzó los cuartos de final en tres ocasiones; en siete, llegó a semifinales; y en cinco, fue eliminado en la segunda ronda.

Con ese guión tan negativo, el Real Madrid se plantó en una final muy esperada. El rey de copas en Europa tenía que romper el maleficio para volver a mostrar su grandeza. Nadie había ganado seis trofeos, cinco de ellos seguidos entre 1956 y 1960, y la sequía de títulos era alarmante.

Antes se perdieron varias generaciones. La de la "Quinta del Buitre", que chocó con el PSV Eindhoven y con el Milán. La de los "García" que perdió contra el Liverpool. Y, en los 70, el Ajax, el Hamburgo y el Bayern Múnich, cerraron las puertas de la final al Real Madrid. Es decir, Johan Cruyff, Kevin Keegan y Franz Beckenbauer, dejaron sin fiesta a un equipo huérfano de un título icónico.

Todo eso acabó con la llegada de Lorenzo Sanz a la presidencia. El expresidente del Real Madrid accedió al cargo el 26 de noviembre de 1995 tras la dimisión de Ramón Mendoza. En su primera temporada, con los fichajes de Pedja Mijatovic, Davor Suker, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Christian Panucci, Bodo Illgner y Fabio Capello, el conjunto blanco ganó la Liga.

Esos nombres, junto con los de Fernando Redondo, Raúl González y Fernando Hierro, formaron la base del equipo que conseguiría, un año después, romper el maleficio de la Copa de Europa. Tras 32 años, consiguieron ganarla en Amsterdam, al Juventus, un equipo rocoso liderado por Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero.

Real Madrid ganó la final de 1998 con gol en fuera de juego: Dani Alves

El lateral derecho brasileño de la Juventus de Turín y exjugador del Barcelona, Dani Alves, señaló este viernes en la rueda de prensa previa a la final de Liga de Campeones entre su equipo y el Real Madrid en Cardiff, que los blancos ganaron la final de 1998 entre ambos con un gol en fuera de juego.

Hace 19 años, en Ámsterdam, el Real Madrid ganaba la séptima Copa de Europa por 1-0, con un tanto del montenegrino Pedja Mijatovic.

La respuesta llegó cuando un periodista le comentó que Dani Alves ha ganado muchas veces al Real Madrid en su carrera.

"Es un dato para acojonar a ellos", dijo bromeando.

"Esos números pueden hacer que no sea solo todo favoritismo para ellos y pueda ser un toque de atención en ese aspecto. Pero no es un enfrentamiento de Dani Alves contra el Real Madrid. La Juventus tiene una espina clavada porque hace 20 años que no gana esta competición (la última fue en 1996). Y que por un gol en fuera juego, dicen, el Real Madrid ganó (la final de 1998)", añadió.

"Hay que dar la vuelta a esa situación, a esa historia. Algún resbalón puede tener el Real Madrid y vamos a intentar que ese resbalón llegue el sábado. Hay que ir con respeto pero sin miedo. Con la ambición y las ganas de quien tiene hambre y ver un plato ahí delante", señaló.

Dani Alves afirmó que no se siente más importante que sus compañeros por haber ganado tres Champions con el Barcelona.

