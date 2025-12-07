Le quitan la corona a Verstappen: Norris es nuevo campeón de la Fórmula 1

El Gran Premio de Abu Dabi cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un desenlace histórico: Lando Norris se coronó campeón del mundo por primera vez, luego de terminar tercero en una carrera que mantuvo en vilo a los seguidores del automovilismo. El británico de McLaren solo necesitaba mantenerse en el podio para asegurar el título, y lo consiguió pese a la victoria de Max Verstappen, quien llegó con la obligación de ganar y esperar un tropiezo del nuevo monarca.

Norris, de 26 años, supo administrar la presión. Aunque cedió temprano la segunda posición frente a su compañero Oscar Piastri, la tercera plaza fue suficiente para destronar al neerlandés y poner fin a su racha de títulos. Verstappen, a pesar de su triunfo en Yas Marina, terminó la temporada a solo dos puntos de Norris (423 a 421), cerrando así uno de los campeonatos más reñidos de los últimos años.



Cómo se desarrolló la carrera que definió el título de Norris

La salida fue limpia y respetó el orden de la parrilla: Verstappen primero, Norris segundo y Piastri tercero. El australiano de McLaren, que partió con neumáticos duros en una apuesta estratégica distinta, superó a Norris antes de terminar la primera vuelta. El británico bajó al tercer lugar, un puesto que lo sostenía como líder del campeonato, pero sin margen para errores.

La lucha con Charles Leclerc fue uno de los momentos más tensos de la primera parte de la carrera, con Norris defendiendo a fondo su posición. Luego llegó un episodio aún más complicado: el duelo con Yuki Tsunoda. El japonés, presionado desde Red Bull, se defendió con fuerza y lo arrinconó contra el muro, obligando al británico a salirse del trazado para completar el adelantamiento. Los comisarios abrieron una doble investigación, pero solo Tsunoda fue sancionado por su maniobra.



Piastri, clave en un título que cambia el panorama de la Fórmula 1

Mientras Verstappen hacía su parada en la vuelta 23, Piastri heredó el liderato temporal, aunque su neumático desgastado lo obligó a ceder ante el neerlandés en la vuelta 41. El australiano terminó segundo en la carrera y tercero en el Mundial, completando un año destacado con 410 puntos.

Norris, por su parte, realizó una segunda parada para asegurarse la estrategia final con neumáticos blandos y evitar sorpresas frente a Leclerc. Desde ese momento, su objetivo fue claro: mantener el podio. Y lo logró.



Con Verstappen cruzando primero la meta y Norris tercero, el campeonato quedó decidido. El británico se convirtió en el nuevo campeón del mundo y puso punto final al dominio del piloto de Red Bull, marcando el inicio de una nueva disputa en la élite de la Fórmula 1.