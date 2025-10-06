Mbappé preocupa a Francia: el técnico reveló qué pasó en el último entrenamiento

La selección francesa se alista para los partidos del Mundial 2026. 'Los Bleus' preparan los partidos de clasificación para el Mundial contra Azerbaiyán e Islandia y el seleccionador del equipo, Didier Deschamps, ha anunciado cambios en la previa de los partidos.

Didier Deschamps Foto: AFP

Este lunes, 6 de octubre, el delantero del París Saint-Germain, Bradley Barcola, fue anunciado en la lista de bajas, que está conformada por Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marcus Thuram.

Barcola fue reemplazado por Florian Thauvin, campeón mundial en 2018 y que no ha jugado con la selección francesa desde junio de 2019.

Por su parte, el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no se ejercitó y se quedó en recuperación este lunes por un "pequeño problema" en el tobillo derecho, del que se podrá recuperar durante la presente ventana internacional, señaló el seleccionador Didier Deschamps.



Kylian Mbappé Foto: AFP

Además de Mbappé, el defensa Ibrahima Konaté también presenta molestias en el muslo derecho. Ambos jugadores continuarán al margen del grupo para el entrenamiento del martes, 7 de octubre, mientras se recuperan, según informó el equipo técnico de los Bleus.

"He intercambiado unas palabras con Kylian, tuvo un pequeño problema pero que no es insuperable, de lo contrario no habría venido hoy. Nos tomaremos un tiempo con el equipo médico para evaluar la situación, y después ver la evolución", anunció Deschamps en la rueda de prensa en el centro de entrenamiento de Clairefontaine.

El equipo sigue fuerte, ya que ha ganado todos sus partidos hasta ahora. Los Bleus recibirán a Azerbaiyán el viernes 10 de octubre en el Parque de los Príncipes de París, y viajarán a Islandia el lunes siguiente.