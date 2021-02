“Me sorprendí mucho”: Donovan Solano por estar en top 10 de mejores segunda base de la MLB

El beisbolista colombiano Donovan Solano , incluido entre los mejores 10 segundas base de las Grandes Ligas, estuvo en Blog Deportivo hablando de este reconociendo y de sus expectativas de cara a una nueva temporada.

“Me sorprendí parte de lo que Dios me ha prometido, comenzó el 2021 con este listado y muy contento por eso”, dijo.

Aseguró que desde hace algunas semanas se ha empezado a preparar, ya que este año buscará tener nuevamente un gran rendimiento como la temporada pasada, en la que ganó el bate de plata por su labor a la ofensiva con los San Francisco Giants.

“Hace rato estoy entrenando a diario, el gimnasio, el bateo, soltar brazo, porque en un par de semanas me incorporo en los entrenamientos oficiales".

Sorprendió el deportista al contar que también ejercita mucho la vista, pues su posición en el beisbol requiere de muchos reflejos y de buena reacción.

“Trabaja también mucho la vista, porque la velocidad de la bola es muy rápida y tengo que practicar los ‘rolling’ y la reacción, Dios me ha enseñado a entrenar los ojos, para poder tratar de ver la bola más lenta”, sostuvo.

Finalmente, contó que en su momento jugó futbol, pero siempre supo que no era lo de él. “Yo empecé a jugar fútbol por mi hermano, pero me iba muy mal, comencé de delantero y no hacia goles ni nada, luego de creador, terminé de back central porque no tenía control del balón”, relató entre risas.