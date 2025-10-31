NBA sorprende con novedad durante partidos de este sábado: no se la pierda

Una importante novedad llega al mejor baloncesto del mundo: la NBA de Estados Unidos. Se podrá apreciar en los diferentes partidos que se jugarán este sábado, 1 de noviembre, y que podrá disfrutar en la plataforma Ditu, de Caracol Televisión.

Los jueces de la NBA utilizarán auriculares durante los partidos desde el sábado para poder comunicarse en tiempo real entre ellos y con el centro de repeticiones, anunció la liga norteamericana de baloncesto el viernes.

La medida, en la que la NBA colabora con la Asociación Nacional de Árbitros de Básquetbol, inicia un proceso de dos fases cuyo objetivo es mejorar el ritmo del juego y la precisión del arbitraje.

Boston Celtics en la NBA Foto: AFP

¿Cómo funcionará loa auriculares?

En la primera fase, cada árbitro llevará un auricular sujeto a su uniforme. Podrán quitárselo y colocárselo en la oreja solo durante la revisión de repeticiones instantáneas y cuando sea necesario en otras interrupciones en un partido, pero no mientras se está jugando.



Luego de que se evalúen los resultados de la primera fase del nuevo sistema, comenzará una segunda instancia en enero en la que los referís podrán llevar los auriculares puestos durante todo el encuentro, incluso mientras se está jugando.

En la segunda fase, los árbitros podrán comunicarse directamente con el centro de repeticiones y entre ellos en todo momento durante el juego.

La segunda fase se extenderá al menos hasta el receso del Juego de las Estrellas, que se realiza en febrero.

Publicidad

La tecnología a utilizar ya se probó durante los partidos de pretemporada de los dos últimos años, la Liga de Verano de la NBA de 2023 a 2025 y la Liga de desarrollo de la NBA (G League) de 2022 a 2024.