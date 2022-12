No me rindo en absoluto, sigo en el juego: ‘Súpermán’ López

El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López (Astana) anunció que no se rinde "en absoluto" por el hecho de haber perdido más de un minuto sobre el líder esloveno Primoz Roglic, en la cima de Los Machucos y haber bajado al cuarto puesto de la general.

"No me rindo en absoluto. No perdí mucho y todavía estoy en el juego. Dos etapas más nos esperan al final de la segunda semana y junto con el equipo seguiremos luchando. Estoy seguro de que todo es posible en esta carrera. Solo tenemos que hacerlo con calma día a día, etapa por etapa"

Supermán comentó en la cima cántabra que el tipo de subida explosiva de Los Machuchos no es la que mejor se adapta a sus condiciones.

"Lo hice lo mejor que pude. No me gustan esas subidas empinadas, no me vienen muy bien. De todos modos, el equipo estuvo genial hoy y, en general, también me he encontrado bien. En la subida final tiré tan fuerte como pude, pero no fue suficiente para quedarme con los líderes".

