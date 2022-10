¿No se podrá ir a los estadios en 18 meses?

Mientras los dirigentes del Fútbol Profesional Colombiano trabajan en documentos médicos para tratar de poner en marcha a este deporte en el país , el presidente Iván Duque, en su alocución, dio un duro golpe frente a este tema.

“No vamos a volver a los estadios después del 27 de abril, no vamos a volver a las aglomeraciones, no vamos a volver a eventos, vamos a seguir manteniendo restricciones en bares, discotecas y otros espacios”, señaló.

El mandatario expresó que el virus va a estar presente en nuestra sociedad “por un periodo que puede ser de un año o más, en los escenarios moderados, y hasta de 18 meses en los escenarios más crudos”, palabras que llevan a inferir que la vuelta a los estadios se podría extender pon un largo tiempo en Colombia.

Desde el pasado 13 de marzo la Dimayor anunció la suspensión de todos los campeonatos y desde ese momento se han contemplado alternativas para retomar la actividad, sin embargo, aún no hay luces, pese a que muchos directivos esperaban que la liga continuara a partir de mayo. Lo cierto es que de haber regreso, será con partidos a puerta cerrada, seguramente.

