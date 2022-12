No solo ganar te hace grande: Nairo Quintana

El ciclista colombiano del Movistar Nairo Quintana no ocultó que se va "no muy contento" de la Vuelta a España 2018, tras quedar en octava posición de la general y no haber podido ganar ni una etapa.



"En lo personal no muy agradecido, no muy contento, pero seguimos sumando experiencia, seguimos aprendiendo, tenemos que darle en el punto para dar este paso de que nos hace falta de mejoría y nuevamente estar ahí", dijo el ganador de la Vuelta 2016.



En redes sociales Nairo publicó un emotivo mensaje en el que dejó ver sus sensaciones luego del resultado.



Como hombre de campo, preparo con honestidad y profesionalismo todas las carreras. #LaVuelta y la carretera esta vez dijeron que no estaban para mi y como dice la canción de @lavuelta "a veces estas abajo a veces estas arriba " Les dejo esto por acá No Sólo Ganar, Te Hace Grande. pic.twitter.com/EC5Lhsurgn — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) September 16, 2018

Publicidad



Valoró lo hecho por el equipo: "ha hecho un gran trabajo, nos ha ido bien con dos victorias de etapa, luchando hasta el último día por el podio con Alejandro (Valverde)".

Vea también: Vienen tres etapas de montaña decisivas; vamos a lucharlas: Nairo Quintana



"A veces es así, en ocasiones nos pasó lo contrario y nos fuimos contentos. Hoy nos vamos, no con la misma alegría, pero tranquilos, porque lo hemos dado todo", añadió.



"Hemos honrado el patrocinador y luchado hasta el último día, esto nos da tranquilidad", concluyó.