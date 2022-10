No tengo nada contra Junior; los goles se hacen para celebrarlos: Michael Ortega

Michael Ortega, autor de un gol para el Pasto en la victoria 2-0 sobre Junior, se refirió en El Camerino a su celebración de la anotación, que generó controversia en la hinchada del equipo ‘tiburón’.

“A mi Pasto me está dando una oportunidad más, una confianza, y estoy representando esos colores. Por más que sea Cali, Junior o América, es un gol y el que lo hace comprende ese sentimiento que es anotar. No tengo nada contra la hinchada del Junior, contra el cuerpo técnico, es que solamente los goles se hacen para celebrarse”, explicó.

Pese a que admite que su carrera ha sido difícil, asegura que todavía tiene muchas metas y proyectos. “Uno de los errores que he cometido es no estar tan mentalizado en esto del fútbol, pero desde que estoy con mi señora me ha ayudado a tratar de ir para adelante siempre, nuevamente renacer. Pasto me da la confianza y estoy muy contento acá”.

Confesó que en algún momento pensó en retirarse del fútbol, pero su novia Andrea Valdiri le ayudó a mantenerse fuerte.

“Si es muy difícil, gracias a Dios conseguí una mujer que me ayudó a sentar cabeza, de que estuviera mentalizado para no dar un paso al costado, y aquí estoy luchando (…)”, sostuvo.

El talentoso mediocampista no descarta tener la posibilidad de estar entre los convocados por Colombia para el Mundial de Rusia.

“Uno siempre tiene en la mentalidad da estar ahí, uno tiene que hacer las cosas bien partido tras partido, tengo la fe que si hago las cosas bien se me puede brindar la oportunidad”, concluyó.