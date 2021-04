Ofrecen estadio de Palmira para partidos de liga e internacionales suspendidos por medidas COVID

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo , reveló que el estadio de Palmira estaría disponible para que se jueguen los partidos de Copa Libertadores , Sudamericana e incluso el torneo local, que se han visto afectados por las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá para evitar el aumento de contagios de COVID-19 .

“Estoy recibiendo un mensaje de la ciudad de Palmira, no me han autorizado a revelar el nombre del funcionario, pero me dice que en Palmira los reciben con todas las medidas y hay una ventaja y es que el estadio está dentro de una ciudadela deportiva lo que hace más fácil el control si el temor es la presencia de aficionados”, dijo.

A propósito, la noticia fue confirmada por el gerente del Instituto Municipal del Deporte, Imder Palmira, Giovanni Granobles, quien aseguró que las puertas del estadio están abiertas.

“Ofrecemos el estadio, se encuentra en las mejores condiciones y cuenta con todos los requerimientos”, dijo.

Aseguró que, pese a que se está jugando sin público, el estadio cuenta con capacidad para 12.000 personas y con las características solicitadas en temas de luminosidad.

“Tenemos la mejor disposición, hay que escalarlo a nivel gubernamental, pero siempre tenemos la disposición de ofrecer nuestra ciudadela deportiva”, agregó.

