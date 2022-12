Quedó un saldo negativo en cuanto al juego de Perú vs. Colombia: Teófilo Cubillas

El exfutbolista peruano Teófilo Cubillas, uno de los máximos ídolos de Alianza Lima, pasó por los micrófonos de El Camerino para hablar del juego entre Perú y Colombia del pasado martes.

“Colombia juega mucho más, no sé qué les pasó a Perú y a Colombia, esperaba muchísimo más. No he visto en toda su magnitud a James, lo único que le vi fue el gol, algo debe estar pasando con el chico. Fue un partido en el que quedó un saldo negativo en cuanto al buen fútbol”, dijo.

Cubillas confía que Perú se clasificará al Mundial en el repechaje después de 36 años sin estar en la máxima cita orbital.

“Sé del fútbol de Nueva Zelanda, no va a ser un rival fácil porque tienen jugadores de una talla grande, tenemos muchos chicos, sigo apostando por mi equipo, estamos ad portas de estar en un Mundial, tenemos que cuidar hasta lo más mínimo”, expresó.

El repechaje se juagará el próximo 6 de noviembre en Westpac Stadium (Wellington, Nueva Zelanda) y el 14 de noviembre, en Lima (Perú).

