"Quien quita": Alexandre Guimarães no descarta volver a dirigir al América en un futuro

Alexandre Guimarães, reconocido exfutbolista ahora entrenador, contó en Blog Deportivo de BLU Radio que, tras su salida repentina del América de Cali, no ha encontrado un equipo de igual calidad humana como el del Valle del Cauca.

“La estadía fue algo que realmente pocas veces lo he vivido, verdad. Porque uno ya tiene mucho tiempo de andar en esto, yo la pongo dentro de mis tres mejores grupos humanos con los que he trabajado, a través de todo este tiempo”, mencionó el extécnico de los diablos rojos.

El brasiñeño recordó, además, los momentos de la despedida con el equipo caleño, luego de conocer la carta que le enviaron pasado 1 de junio, donde las directivas del equipo le notificaban la terminación de su contrato.

“En el momento que yo me iba despidiendo personalmente de ellos, con cada uno de ellos, por WhatsApp y esas cosas, uno sentía y uno veía que no era una despedida cualquiera”, agregó.

Guimarães mencionó que deja abierta la posibilidad de volver a estar en el equipo caleño.

"Mire, en esto del fútbol, hoy es de día, más tarde es de noche y mañana es de día. Pasan tantas cosas que, y ya he vivido tantas cosas a través del fútbol que, no sé si existe ese dicho en Colombia, pero acá en Costa Rica dicen así para ese tipo de situaciones 'quién quita un quite', mencionó Guimarães.

