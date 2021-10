Sabalenka da positivo para covid-19 y es baja en el Indian Wells: se pierde el torneo

La bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda clasificada del mundo, informó que dio positivo para covid-19 y es baja en el torneo de Indian Wells que comenzará a partir de este lunes.

Sabalenka iba a entrar al cuadro principal como la primera favorita después que la australiana Ashleigh Barty, la número uno del mundo, decidió quedarse en su país y no participar en el torneo.

"Desafortunadamente, he dado positivo en Indian Wells y no podré competir", escribió Sabalenka en Instagram el sábado.

"Comencé mi aislamiento y me quedaré aquí hasta que los médicos y los funcionarios de salud me den el visto bueno. Hasta ahora me siento bien, pero realmente triste por no poder jugar este año".

Se baja Aryna Sabalenka de Indian Wells después de dar positivo por covid-19. pic.twitter.com/GRUmHdGcTE — DANIEL SANTILLÁN (@Santillan_TV) October 2, 2021

El torneo en el desierto del sur de California habría sido el primer evento competitivo de Sabalenka desde su derrota ante la adolescente canadiense Leylah Fernández en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el pasado 10 de septiembre.

Es la última de una serie de jugadoras que no competirán en Indian Wells, incluidas Barty, la japonesa Naomi Osaka y las estadounidenses Serena Williams y Sofia Kenin dentro de la competición femenina.

Mientras que en la masculina tampoco estarán el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer.

El torneo de Indian Wells se trasladó de su fecha habitual de marzo debido a la pandemia de coronavirus.