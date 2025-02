Serena Williams, impresionante sorpresa del Super Bowl 2025: así bailó en el medio tiempo

Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, celebrado el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, la extenista Serena Williams sorprendió al público con una aparición especial junto al rapero Kendrick Lamar.

Williams, vestida con una minifalda azul plisada y una chaqueta que combinó, realizó el "Crip Walk" durante la interpretación de "Not Like Us", una canción de Lamar que ha generado controversia por sus críticas al rapero Drake.

La participación de Williams no solo destacó por su energía y carisma en el escenario, sino también por las connotaciones personales y culturales. Originaria de Compton, al igual que Lamar, su presencia añadió una capa de significado a la actuación. Además, su relación pasada con Drake aportó una dimensión adicional al momento, considerando que "Not Like Us" es una "diss track" dirigida al rapero canadiense.

Serena Williams en el Super Bowl.j Foto: Instagram @serenawilliams.

Tras el espectáculo, Williams compartió su entusiasmo en redes sociales, publicando un vídeo en el que bromeó: "Man, no hice el Crip Walk así en Wimbledon. ¡Uy, me habrían multado!". Su aparición fue ampliamente comentada en internet y generó reacciones que iban desde la sorpresa hasta la admiración por su versatilidad y disposición para participar en un evento de esta magnitud.

El show de medio tiempo también contó con la participación del actor Samuel L. Jackson, quien, caracterizado como el "Tío Sam", introdujo a Lamar y aportó elementos narrativos a la presentación. La cantante SZA se unió a Lamar para interpretar "All the Stars" y "Luther", añadiendo una dimensión melódica al espectáculo.

La actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX fue elogiada por su narrativa y su capacidad para combinar elementos visuales y sonoros de manera impactante. La inclusión de figuras destacadas como Serena Williams y Samuel L. Jackson enriqueció la experiencia, ofreciendo momentos memorables que resonaron tanto en el estadio como en las redes sociales.