Sorpresiva respuesta: James Rodríguez aseguró que “falta poco” para su retiro del fútbol

En conversación con el programa La Interna de la Federación Colombiana de Fútbol , James Rodríguez confesó los sueños que le faltan por cumplir en su carrera, la opinión que tiene de Falcao García y cuándo piensa dejar el fútbol, entre otros temas.

El 10 de la Selección Colombia enfatizó que todos los partidos con la ‘tricolor’ son importantes, así sean amistosos, y cada vez que se pone la camiseta “tienes que darlo todo por el país y estar al límite".

Con relación al sueño que James le falta por cumplir con la Selección Colombia, manifestó que desea ganar un título con el equipo nacional.

“Quiero ganar alguna copa, ya he conseguido algunas cosas importantes con la Selección, pero el sueño mío, de los muchachos y creo que de todo el país es ese”, dijo.

James también habló sobre el máximo goleador de la Selección, la admiración que tiene por Falcao y los momentos que ha compartido tanto en clubes como en la ‘tricolor’.

“Para mí es un orgullo grande estar jugando con Falcao en la Selección y haber jugado con él en el Mónaco y Porto. Es una persona que admiro mucho”, comentó.

Finalmente, James, quien cumplirá 30 años el 12 de julio, habló sobre su retiro como jugador profesional.

“No sé dónde me gustaría retirarme. Creo que falta poco porque no quiero jugar hasta muy mayor. El tiempo pasa rapidísimo, cada día falta menos y por eso quiero ayudar a los jugadores jóvenes”, puntualizó.

