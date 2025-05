“A CUT no le interesa en reforma laboral, sino en incendiar el país”: senador Carlos Abraham Jiménez

La discusión de la reforma laboral ha vuelto al centro del debate legislativo, esta vez desde la Comisión Cuarta del Senado, tras ser archivada previamente en la Comisión Séptima. Las tensiones entre los representantes del Congreso y las centrales sindicales se intensificaron el pasado martes, cuando el senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, acusó directamente a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de sabotear el proceso de reforma.

“Lo que vimos ayer en los miembros de la CUTes que no están tan interesados en que esta reforma salga adelante, sino en seguir incendiando el país”, afirmó el senador en entrevista con Mañanas Blu, aludiendo a lo que él considera una estrategia de obstrucción deliberada.

El senador Jiménez: “Estamos trabajando contrarreloj”

Jiménez, miembro activo de la Comisión Cuarta, sostuvo que su bancada trabaja a marchas forzadas para lograr una ponencia consensuada antes del viernes 24 de mayo, involucrando a gremios económicos, sindicatos dispuestos al diálogo y representantes empresariales.

“Nos hemos puesto un mantra: sacar esta ponencia lo más pronto posible y con el mayor consenso. Estamos durmiendo poco para lograrlo”, declaró.Entre los puntos más álgidos del articulado se encuentran el horario de inicio de la jornada nocturna, la formalización de los aprendices del SENA, y la viabilidad de aplicar recargos laborales a las pequeñas y medianas empresas sin afectar su sostenibilidad.

“La informalidad es el gran problema de Colombia. No podemos seguir creyendo que generar más cargas laborales sin diferenciar sectores va a resolver eso”, advirtió el senador.

CUT responde: “No buscamos incendiar el país, buscamos justicia laboral”

A las declaraciones de Jiménez respondió el dirigente sindical Over Dorado, quien actúa como vocero de la CUT en las discusiones. En diálogo con el mismo medio, Dorado rechazó tajantemente las acusaciones y aseguró que la organización ha participado activamente en los escenarios de concertación.

“Siempre hemos estado dispuestos. La historia ha demostrado que las reformas laborales en Colombia han sido impuestas sin la participación del movimiento sindical”, afirmó.

Marchas del 18 de marzo por reformas sociales de Gobierno Petro Foto: Presidencia

El vocero explicó que, durante el anterior proceso, hubo 18 reuniones de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales, donde el Gobierno y los sindicatos presentaron propuestas concretas. Según Dorado, los gremios económicos, en cambio, prefirieron apostar a su influencia en el Congreso.

“Los únicos que presentaron articulados fueron el Gobierno y el movimiento sindical. Los empresarios sabían que podían manejar la discusión desde el Congreso”, añadió.



Duras críticas al Congreso y a los conflictos de interés

Dorado también cuestionó la legitimidad de algunos senadores que hoy participan del debate, en particular, al senador Jiménez, a quien acusó de tener un conflicto de interés por su perfil empresarial.

“Es muy complicado dialogar con alguien que es empresario y se presenta como legislador. Él mismo lo dijo: su familia es empresarial. Es claro que representa intereses particulares”, dijo Dorado, señalando que la discusión actual reproduce viejas dinámicas de exclusión hacia el movimiento sindical. El vocero sindical subrayó que la reforma no busca “privilegios”, sino restituir derechos que fueron desmontados por las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002.

“No estamos pidiendo nada que no nos hayan quitado. Lo que exigimos es que se nos escuche en igualdad de condiciones, no con descalificaciones ni falsas narrativas de terrorismo social”, puntualizó.

Avances parciales: consenso en jornada nocturna y tarifas diferenciadas

Pese al tono confrontativo de las declaraciones, la Comisión ha logrado algunos avances. El más relevante es el aparente consenso para fijar la jornada nocturna a partir de las 7:00 p. m., una propuesta respaldada tanto por gremios empresariales como por algunos sectores políticos.

“Bruce Mac Master, en nombre de los empresarios, aceptó iniciar el recargo nocturno desde las 7:00 p. m. Eso nos ayuda mucho a construir un texto viable”, señaló Jiménez.Otro tema en estudio es la tarifa diferencial para las Mipymes, con el fin de que los recargos laborales no afecten la viabilidad de este segmento, que representa el 90 % del empleo en el país. Aunque los porcentajes no se han definido, Jiménez pidió cautela para no “dañar los acuerdos internos” antes de la ponencia.

Próximos pasos en el Senado

Una vez se presente la ponencia, esta será sometida a votación en la Comisión Cuarta, con el objetivo de que llegue a plenaria antes del 30 de mayo. Tanto senadores como líderes sindicales han reconocido que los días previos serán clave para definir el futuro de la reforma.

“No vamos a generar titulares vacíos. Vamos a entregar una ponencia seria, concertada y ajustada a la realidad del país”, afirmó Jiménez.

“Esperamos que no vuelvan a cerrarnos las puertas. La CUT no incendia nada: queremos justicia, no propaganda”, concluyó Dorado.